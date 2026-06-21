من الوراثة إلى الأدوية.. أسباب شائعة لتساقط الشعر

ومن أبرز الأسباب الثعلبة الأندروجينية (الصلع الوراثي)، والثعلبة البقعية الناتجة عن اضطراب مناعي يهاجم بصيلات الشعر.
وتشمل الأسباب أيضاً اضطرابات الغدة الدرقية، والذئبة الحمراء، ومتلازمة تكيس المبايض لدى النساء، إضافة إلى بعض الأدوية والعلاجات الطبية التي قد تسبب تساقط الشعر كأثر جانبي.
كما يمكن أن تسهم العوامل الخارجية، مثل الصبغات والعلاجات الكيميائية المتكررة والتعرض المفرط للحرارة، في إضعاف الشعر وزيادة تساقطه، وغالباً ما تتحسن الحالة بعد إزالة السبب أو تلقي العلاج المناسب.
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