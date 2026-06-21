الأحد 2026-06-21 01:02 م

من الوراثة إلى الأدوية.. أسباب شائعة لتساقط الشعر

سضي
تعبيرية
 
الأحد، 21-06-2026 09:20 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني كثير من المراهقين من تساقط الشعر، وهو أمر قد يؤثر في حالتهم النفسية وثقتهم بأنفسهم. وتتنوع أسبابه بين عوامل وراثية ومشكلات صحية وعادات يومية.

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ومن أبرز الأسباب الثعلبة الأندروجينية (الصلع الوراثي)، والثعلبة البقعية الناتجة عن اضطراب مناعي يهاجم بصيلات الشعر.

 

كما قد يؤدي سوء التغذية ونقص عناصر مهمة مثل الحديد والزنك والفيتامينات إلى ضعف الشعر وتساقطه.


وتشمل الأسباب أيضاً اضطرابات الغدة الدرقية، والذئبة الحمراء، ومتلازمة تكيس المبايض لدى النساء، إضافة إلى بعض الأدوية والعلاجات الطبية التي قد تسبب تساقط الشعر كأثر جانبي.


كما يمكن أن تسهم العوامل الخارجية، مثل الصبغات والعلاجات الكيميائية المتكررة والتعرض المفرط للحرارة، في إضعاف الشعر وزيادة تساقطه، وغالباً ما تتحسن الحالة بعد إزالة السبب أو تلقي العلاج المناسب.

 

 

 
 


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