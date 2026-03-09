من عليه تجنب تناول الموز؟

الوكيل الإخباري- أفاد الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير أخصائيي الرعاية الصحية الأولية للبالغين في إدارة الصحة بموسكو، أنه لا ينصح مرضى الكلى ومرضى السكري ومرضى القولون العصبي.

اضافة اعلان