الإثنين 2026-03-09 01:14 م

من عليه تجنب تناول الموز؟

الإثنين، 09-03-2026 11:49 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، كبير أخصائيي الرعاية الصحية الأولية للبالغين في إدارة الصحة بموسكو، أنه لا ينصح مرضى الكلى ومرضى السكري ومرضى القولون العصبي.

ووفقا له، ويشمل هذا مرضى الدوالي ومن يعاني من مضاعفات ما بعد احتشاء عضلة القلب.

ويقول: "على الرغم من أن الموز غني بالفيتامينات، إلا أن له موانع استخدام صارمة. لذلك ينصح بعض الأشخاص بالامتناع التام عن تناوله أو الحد منه بشكل كبير. مثلا، مرضى الكلى، لأن الموز غني بالبوتاسيوم الذي تفرزه الكلى. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة أو فرط بوتاسيوم الدم (زيادة البوتاسيوم في الدم)، قد يؤدي تناوله إلى تفاقم حالتهم".

ووفقا له، كما يجب على مرضى السكري تجنب تناول الموز الأصفر الناضج جدا ذي البقع البنية. لأن النشا في هذا الموز يتحول بالكامل إلى سكريات بسيطة، ما يسبب ارتفاعا حادا في مستوى الغلوكوز في الدم.

ويقول: "يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والكحوليات السكرية، ما قد يسبب انتفاخا وغازات، لذلك ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي وفرط نمو البكتيريا تجنب تناوله. كما ينصح بالحذر لمن يتناولون مدرات البول الحافظة للبوتاسيوم ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (أدوية ضغط الدم). لأن تناول الموز مع أنواع أخرى من الأطعمة قد يؤدي إلى فرط بوتاسيوم الدم".

 
 


