مواد حافظة في أطعمة يومية قد ترفع خطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم

الوكيل الإخباري- وأظهرت الدراسة، التي أجراها باحثون فرنسيون ونُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب، أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات مرتفعة من هذه المواد كانوا أكثر عرضة بنسبة 16% للإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية، مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل.





كما بيّنت النتائج أن خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ارتفع بنحو 30% لدى الفئة الأعلى استهلاكاً للمواد الحافظة.



واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات غذائية لنحو 112 ألفاً و400 شخص، تمت متابعتهم لمدة تراوحت بين 7 و8 سنوات، عبر استبيانات دورية حول أنماطهم الغذائية.



وأشارت النتائج إلى أن نحو 99.5% من المشاركين استهلكوا مادة حافظة واحدة على الأقل خلال أول عامين من الدراسة، إلا أن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ظهرت بشكل أساسي لدى الأشخاص الذين سجلوا أعلى معدلات استهلاك.



وارتبطت الزيادة بشكل خاص بثماني مواد حافظة شائعة، من بينها سوربات البوتاسيوم، وميتابيسلفيت البوتاسيوم، ونتريت الصوديوم، وحمض الأسكوربيك، وهي مواد تُستخدم لإطالة مدة صلاحية الأغذية المصنعة.



وتوجد هذه المواد في العديد من المنتجات مثل اللحوم المصنعة، والخبز، والحبوب المعلبة، والعصائر، والمخبوزات، والآيس كريم.



ورجّح الباحثون أن هذه المواد قد تسهم في زيادة الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، ما قد يؤدي إلى تلف الخلايا المرتبط بالالتهابات والأمراض المزمنة، مع تأكيدهم أن الدراسة رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة.



ودعا الباحثون إلى إعادة تقييم مخاطر وفوائد هذه المضافات الغذائية، إلى جانب تعزيز التوجه نحو الأنظمة الغذائية الصحية الغنية بالأطعمة الطازجة وقليلة المعالجة.



وفي المقابل، حذر خبراء مستقلون من المبالغة في تفسير النتائج، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر من المواد الحافظة قد يتبعون أيضاً أنماط حياة أقل صحة، ما قد يؤثر على النتائج النهائية للدراسة.





