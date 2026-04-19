الأحد 2026-04-19 10:14 ص

موسم "الأسكدنيا" بدأ.. فوائد قد لا يعرفها كثيرون

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   الآن بدأ موسم الأسكدنيا مع اقتراب فصل الصيف، وتُعد هذه الفاكهة خيارًا غذائيًا منعشًا وغنيًا بالعناصر المفيدة.


وتقول مراجع طبية وغذائية إن هذه الثمرة ليست فقط لذيذة، بل تحمل مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعلها من أبرز فواكه الموسم.

وتتميّز الأسكدنيا بكونها غنية بالماء وقليلة السعرات الحرارية، ما يجعلها مثالية للترطيب خلال الصيف، إضافة إلى احتوائها على عناصر أساسية مثل فيتامين A، وفيتامين C، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية. كما تحتوي هذه الفاكهة على الكاروتينات التي تدعم صحة العين والمناعة.

وبفضل محتواها العالي من الماء، تساعد الأسكدنيا على تعويض السوائل المفقودة في الطقس الحار، ما يساهم في الحفاظ على توازن الجسم.

كذلك، يُعد البوتاسيوم من العناصر الأساسية في الأسكدنيا، إذ يساعد على تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر أمراض القلب والشرايين.

أيضًا، تحتوي الأسكدنيا على ألياف "البكتين" التي تعزز حركة الأمعاء وتسهّل عملية الهضم، كما تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

ومع ذلك، تشير بعض الدراسات الأولية إلى أن الأسكدنيا قد تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وتقليل الكوليسترول، ومكافحة بعض الخلايا السرطانية، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيدها. 
 
 


أحدث الأخبار

ف

ارشيفية

الأكثر مشاهدة

 