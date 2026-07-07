الثلاثاء 2026-07-07 03:24 م

نزيف اللثة.. علامة قد تكشف مرضًا خطيرًا

ثش
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 01:37 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت دراسة حديثة من أن نزيف اللثة قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض كلوي، بعد رصد ارتباط بين أمراض اللثة وتراجع وظائف الكلى.

واعتمد باحثون ألمان على تحليل بيانات 6,179 مشاركًا ضمن دراسة هامبورغ سيتي هيلث ستادي، حيث خضعوا لفحوصات للأسنان وتحاليل لتقييم صحة الكلى ومستويات الالتهاب.

وأظهرت النتائج أن سوء صحة اللثة، وفقدان الأسنان، وتلف الأنسجة الداعمة لها، ارتبطت جميعها بتدهور وظائف الكلى.

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ويرجّح الباحثون أن الالتهاب المزمن يمثل الرابط المشترك بين الحالتين، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العلاقة بشكل أعمق.

 
 


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