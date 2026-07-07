نزيف اللثة.. علامة قد تكشف مرضًا خطيرًا

الوكيل الإخباري- حذّرت دراسة حديثة من أن نزيف اللثة قد يكون علامة مبكرة على الإصابة بمرض كلوي، بعد رصد ارتباط بين أمراض اللثة وتراجع وظائف الكلى.



واعتمد باحثون ألمان على تحليل بيانات 6,179 مشاركًا ضمن دراسة هامبورغ سيتي هيلث ستادي، حيث خضعوا لفحوصات للأسنان وتحاليل لتقييم صحة الكلى ومستويات الالتهاب.



وأظهرت النتائج أن سوء صحة اللثة، وفقدان الأسنان، وتلف الأنسجة الداعمة لها، ارتبطت جميعها بتدهور وظائف الكلى.

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