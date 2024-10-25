نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

الوكيل الإخباري- ارتفاع ضغط الدم خلال النوم يعد من المشكلات الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية كثيرة، ومن أخطرها السكتة الدماغية والنوبات القلبية

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. لذا، وفقًا لما ذكره موقعي "Mayo Clinic" و"Healthline"، إليك أهم النصائح التي تقي من ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم ومخاطره.



نصائح وقائية لتجنب ارتفاع ضغط الدم خلال النوم

الحفاظ على وزن صحي: يساعد فقدان الوزن الزائد على خفض ضغط الدم المرتفع.



اتباع نظام غذائي صحي: احرص على تناول الأطعمة الخالية من الأملاح والدهون، واستبدلها بالخضروات والفواكه والبروتينات قليلة الدهون.



ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني المنتظم على خفض ضغط الدم من خلال تحسين الدورة الدموية.



الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



السيطرة على مشاعر التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا يُستحسن ممارسة تمارين الاسترخاء مثل التأمل واليوغا.



الحصول على قسط كافٍ من النوم: يلعب النوم دورًا فعالًا في تنظيم ضغط الدم.



فحص ضغط الدم بانتظام: خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم أو كنت تعاني من عوامل خطر أخرى.



الاهتمام بتناول الأدوية الموصوفة: يجب تناول الأدوية بشكل منتظم وفقًا لتوجيهات الطبيب.



مخاطر ارتفاع ضغط الدم خلال النوم

السكتة الدماغية: يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر تمزق الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.



النوبات القلبية: يتسبب ارتفاع الضغط في ضغط كبير على عضلة القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية.



فشل القلب: يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى تضعيف عضلة القلب وفشلها على المدى الطويل.



أمراض الكلى: يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الشرايين التي تغذي الكلى، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى وفشلها.