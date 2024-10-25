نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم

نصائح وقائية لتجنب ارتفاع ضغط الدم خلال النوم
الحفاظ على وزن صحي: يساعد فقدان الوزن الزائد على خفض ضغط الدم المرتفع.
اتباع نظام غذائي صحي: احرص على تناول الأطعمة الخالية من الأملاح والدهون، واستبدلها بالخضروات والفواكه والبروتينات قليلة الدهون.
ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني المنتظم على خفض ضغط الدم من خلال تحسين الدورة الدموية.
الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
السيطرة على مشاعر التوتر: يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى ارتفاع ضغط الدم، لذا يُستحسن ممارسة تمارين الاسترخاء مثل التأمل واليوغا.
الحصول على قسط كافٍ من النوم: يلعب النوم دورًا فعالًا في تنظيم ضغط الدم.
فحص ضغط الدم بانتظام: خاصة إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم أو كنت تعاني من عوامل خطر أخرى.
الاهتمام بتناول الأدوية الموصوفة: يجب تناول الأدوية بشكل منتظم وفقًا لتوجيهات الطبيب.
مخاطر ارتفاع ضغط الدم خلال النوم
السكتة الدماغية: يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر تمزق الأوعية الدموية في الدماغ، مما يؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية.
النوبات القلبية: يتسبب ارتفاع الضغط في ضغط كبير على عضلة القلب، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض الأوعية الدموية.
فشل القلب: يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المزمن إلى تضعيف عضلة القلب وفشلها على المدى الطويل.
أمراض الكلى: يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الشرايين التي تغذي الكلى، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى وفشلها.
-
أخبار متعلقة
-
متى يُصبح زيت الطعام فاسداً ؟
-
علامة غير متوقعة تنذرك بإصابتك بأمراض القلب
-
3 أطعمة تساعدك على التخلص من التهاب الحلق
-
انتبه إن كنت منهم.. الأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع الكوليسترول!
-
تحذير.. هذه الأعراض تدل على الإصابة بهشاشة العظام
-
اختبار بسيط يكشف درجة شيخوخة الجسم
-
نشاط يومي بسيط يساعدك على حرق الدهون !
-
خطر خفي.. علامات إذا ظهرت عليك احذر تناول البيض