نصائح طبية لمرضى القلب لصيام آمن في رمضان

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور أحمد السواح، استشاري القلب في كلية طب قصر العيني، أنه يمكن لمرضى القلب الصيام بأمان في حال كانت حالتهم الصحية مستقرة وتحت إشراف الطبيب. ومع ذلك، من الضروري اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحة القلب وتجنب أي مضاعفات. وفيما يلي أهم النصائح التي قدمها الدكتور أحمد للسير على خطى الصيام الآمن خلال رمضان:

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- استشر طبيبك قبل الصيام: تأكد من أن حالتك الصحية تسمح بالصيام، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من أمراض خطيرة مثل قصور القلب أو الذبحة الصدرية.

- تجنب الإفراط في تناول الطعام: يُفضل بدء الإفطار بتمرات وماء ثم تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية لتجنب الضغط على القلب.

- ركز على الأطعمة الصحية للقلب: مثل الخضروات والفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة مثل الشوفان، البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج المشوي، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.

- قلل من الملح والسكر: تجنب الملح الزائد الذي يرفع ضغط الدم، وكذلك الحلويات الغنية بالسكر التي قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر والدهون الثلاثية.

- اشرب الكثير من الماء: تأكد من شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، خاصة إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول.

- تجنب المشروبات المنبهة: مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي قد تسبب اضطرابًا في ضربات القلب، ويفضل استبدالها بمشروبات طبيعية مثل الكركديه أو النعناع.

- مارس النشاط البدني باعتدال: يمكن ممارسة المشي الخفيف بعد الإفطار بساعة، ولكن تجنب المجهود الشديد خلال النهار.

- لا تؤخر السحور: وجبة السحور مهمة للحفاظ على طاقة الجسم، ويفضل أن تحتوي على البروتينات الصحية مثل الزبادي، البيض، الشوفان، والمكسرات.

- انتبه لأي أعراض خطيرة: في حالة الشعور بألم في الصدر، ضيق في التنفس، أو إرهاق شديد، يجب الإفطار فورًا واستشارة الطبيب.



باتباع هذه النصائح، يمكن لمرضى القلب صيام رمضان بشكل آمن وصحي.