نصائح طبية لمرضى القلب لصيام آمن في رمضان

- استشر طبيبك قبل الصيام: تأكد من أن حالتك الصحية تسمح بالصيام، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أو تعاني من أمراض خطيرة مثل قصور القلب أو الذبحة الصدرية.
- تجنب الإفراط في تناول الطعام: يُفضل بدء الإفطار بتمرات وماء ثم تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتينات، الألياف، والدهون الصحية لتجنب الضغط على القلب.
- ركز على الأطعمة الصحية للقلب: مثل الخضروات والفواكه الطازجة، الحبوب الكاملة مثل الشوفان، البروتينات الصحية مثل الأسماك والدجاج المشوي، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون والمكسرات.
- قلل من الملح والسكر: تجنب الملح الزائد الذي يرفع ضغط الدم، وكذلك الحلويات الغنية بالسكر التي قد تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في السكر والدهون الثلاثية.
- اشرب الكثير من الماء: تأكد من شرب 8-10 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، خاصة إذا كنت تتناول أدوية مدرة للبول.
- تجنب المشروبات المنبهة: مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية التي قد تسبب اضطرابًا في ضربات القلب، ويفضل استبدالها بمشروبات طبيعية مثل الكركديه أو النعناع.
- مارس النشاط البدني باعتدال: يمكن ممارسة المشي الخفيف بعد الإفطار بساعة، ولكن تجنب المجهود الشديد خلال النهار.
- لا تؤخر السحور: وجبة السحور مهمة للحفاظ على طاقة الجسم، ويفضل أن تحتوي على البروتينات الصحية مثل الزبادي، البيض، الشوفان، والمكسرات.
- انتبه لأي أعراض خطيرة: في حالة الشعور بألم في الصدر، ضيق في التنفس، أو إرهاق شديد، يجب الإفطار فورًا واستشارة الطبيب.
باتباع هذه النصائح، يمكن لمرضى القلب صيام رمضان بشكل آمن وصحي.
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