نصائح لتجاوز العادات المسببة للأرق ليلاً

الوكيل الإخباري- تفيد التقارير الطبية بأن 62% من البالغين حول العالم يعانون من إحدى درجات الحرمان من النوم، حسب "غلوبال سليب سورفاي".



ويقدم خبراء النوم في هذا التقرير نصائح تساعد على الاسترخاء في المساء، للنعاس والتغلب على الأرق.



أول هذه العادات التي تؤثر سلباً على الصحة النفسية والنوم، هي تجنب وضع حدود شخصية. فتلقي رسائل هاتفية في وقت متأخر من المساء يشغل الذهن ويزيد احتمالات الأرق.



ومن العادات التي وجد خبراء النوم أنها تؤثر سلباً على النعاس، هي جلد الذات ومحاسبتها أكثر من اللازم، والمقارنة مع الآخرين.



وقد تؤدي المقارنة إلى انخفاض احترام الذات، وتعزز الشعور بقلة الكفاية. وبالمثل، لا يجب أن يقوض الثقة في النفس النقد المستمر للذات.



وينصح بالتدرب على روتين جديد، يتضمن القراءة أو الاستماع للموسيقى الهادئة، أو الاستمتاع بمشاهدة عمل كوميدي يخفف الهموم.



من المهم أيضًا أن يصبح المشي والرياضة جزءًا من الروتين اليومي، لأن نمط الحياة الغير نشط يؤثر سلبًا على المزاج والصحة الجسدية.



ومن المفيد أن يمارس الفرد التمارين البدنية البسيطة كل يوم، حيث تساهم في تحسين حالة الجسم والصحة النفسية، وتساعد على النوم بشكل أفضل.



ويجب أيضًا الحد من الوقت المستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، مع التذكر أن الإفراط في استخدامها يمكن أن يزيد من التوتر ويسبب القلق.





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