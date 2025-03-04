نصائح لزيادة مدة صلاحية المكسرات خلال رمضان

الوكيل الإخباري- تعتبر المكسرات من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين في شهر رمضان، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، فضلاً عن استخدامها في تحضير الحلويات والمشروبات الرمضانية. وللحفاظ على طراوتها وحمايتها من التلف، إليك بعض النصائح الفعّالة لزيادة مدة صلاحية المكسرات:

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وضع المكسرات في حاويات محكمة الغلق

يفضل تخزين المكسرات في حاويات محكمة الغلق لحمايتها من الهواء والرطوبة، مما يساعد على إبقائها طازجة ومقرمشة لفترة أطول.



تخزين المكسرات في الثلاجة أو الفريزر

لحمايتها من التعفن، يُنصح بوضع المكسرات في الثلاجة أو الفريزر. التبريد يساعد في إبطاء عملية الأكسدة ويحفظها لفترة أطول.



وضع المكسرات في مكان بارد وجاف

تخزين المكسرات في مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة وفي بيئة جافة يساعد على حماية الزيوت الموجودة فيها من التحلل، مما يطيل من عمرها الافتراضي.



استخدام أكياس التخزين المناسبة

قبل وضع المكسرات في أكياس التخزين، تأكد من إزالة الهواء الزائد منها للحفاظ على طراوتها وحمايتها من الأكسدة.



تحميص المكسرات قبل التخزين

يمكن تحميص المكسرات بشكل بسيط قبل تخزينها، حيث يساعد هذا على إزالة الرطوبة الزائدة، مما يقلل من احتمالية نمو العفن عليها.



باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بالمكسرات الطازجة طوال شهر رمضان دون أن تفقد جودتها أو طعمها.