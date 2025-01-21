 
الثلاثاء 2025-01-21 03:14 م
 

نصائح لعلاج فطريات الفم

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تعبيرية
الثلاثاء، 21-01-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-  تعتبر فطريات الفم (القلاع الفموي) عدوى فطرية تنتج عن فرط نمو فطريات المبيضات، ويمكن أن تنمو في الفم والحلق وأجزاء أخرى من الجسم. إليك بعض النصائح لعلاج هذه الفطريات، وفقًا لما ذكره موقع "Cleveland Clinic":

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الشطف بالماء المالح
يتمتع الملح بخصائص مطهرة تساعد في تنظيف الفم وتهدئته. يمكن إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ، ثم الشطف بالفم لمدة دقيقة أو دقيقتين.


صودا الخبز
تحتوي صودا الخبز على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يجعلها مفيدة في إزالة البلاك والتخلص من مشاكل اللثة. امزج نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز في ماء دافئ، ثم حرك المحلول في فمك وابتلعه.


الزبادي
يمكن أن يساعد الزبادي في إعادة التوازن لخلايا الفم ويمنع نمو فطريات القلاع الفموي. يفضل تناول الزبادي غير المحلى والذي يحتوي على البروبيوتيك.


عصير الليمون
عصير الليمون يمتلك خصائص مضادة للفطريات. امزج نصف ليمونة مع كوب من الماء واستخدمه كغسول للفم أو اشربه.


الكركم
الكركم يحتوي على مركب الكركمين، الذي يمتاز بخصائص مضادة للفطريات والالتهابات. يمكن تحضير مشروب دافئ من الكركم مع الماء أو الحليب والفلفل الأسود.

 

خل التفاح
يحتوي خل التفاح على خصائص مضادة للفطريات التي قد تساعد في علاج القلاع الفموي، خاصة عند استخدام أطقم الأسنان.


تُعتبر هذه الطرق علاجات منزلية مفيدة، لكن يفضل دائمًا استشارة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين إذا استمرت الأعراض

 

الكونسلتو 

 
gnews

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