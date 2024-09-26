نصائح للتخلص من "الكرش"

وفقا له، للكورتيزول مضادات- هرمونات السعادة والرضا - الدوبامين والسيروتونين. لذلك النصيحة الأولى هي الاستمتاع بالحياة: التجوال والتنزه والتواصل مع الأصدقاء ومشاهدة الأفلام وغير ذلك.
أما النصيحة الثانية، فتتضمن ممارسة نشاط بدني خفيف يشمل العضلات، للرجال تمرين الضغط وللنساء - القرفصاء.
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