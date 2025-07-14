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نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!

فافا
تعبيرية
 
الإثنين، 14-07-2025 01:24 م

الوكيل الإخباري-   في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، يعاني الكثيرون من التعرق المفرط الذي قد يسبب الإحراج والانزعاج. ورغم أن التعرق وسيلة طبيعية لتبريد الجسم، إلا أن الإفراط فيه يحتاج لبعض التدابير. إليك أبرز النصائح العملية للتقليل من التعرق:

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اشرب الماء بانتظام
الحفاظ على ترطيب الجسم يساعده في تنظيم حرارته وتقليل التعرق الزائد.
قلل من الأطعمة الدهنية
تجنّب الوجبات الثقيلة، واستبدلها بوجبات خفيفة وغنية بالدهون الصحية مثل المكسرات.
تجنّب الكافيين والتوابل
المنبهات والأطعمة الحارة تنشّط الغدد العرقية، خاصة في الطقس الحار.
استخدم مزيل العرق قبل النوم
تطبيقه ليلاً على بشرة جافة يسمح له بالعمل بفعالية أكبر.
نظّم نومك
النوم الجيد يساعد الجسم على ضبط حرارته ويخفف التعرق الليلي.
تجنّب التوتر والقلق
التوتر يحفّز التعرق خاصة في اليدين والقدمين، لذا يُنصح بممارسة تقنيات الاسترخاء.
اختر الملابس المناسبة
ارتدِ ملابس قطنية، فضفاضة، وفاتحة اللون لتسهيل التهوية وتقليل احتباس الحرارة.
أقلع عن التدخين
النيكوتين يرفع حرارة الجسم ويزيد التعرق، والإقلاع عنه يحسن الصحة العامة.
جرب خل التفاح موضعيًا
استخدامه على مناطق التعرق قد يساعد في تقليص حجم الغدد العرقية مع الوقت.
استشر طبيبًا بشأن البوتوكس
في الحالات الشديدة، يمكن اللجوء إلى حقن البوتوكس لتقليل التعرق، وتدوم فعاليته عدة أشهر.


خلاصة:
يمكنك التخفيف من التعرق المفرط باتباع هذه الخطوات البسيطة، لتبقى منتعشًا وواثقًا خلال أيام الصيف الحارة.

 

لبنان 24 

 
 
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طب وصحة نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!



 
 





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