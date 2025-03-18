نصائح للتقليل من الشعور بالعطش أثناء الصيام في الأجواء الحارة

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، يواجه الصائمون تحديات في التحكم في الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام. وفي هذا السياق، تقدم الدكتورة آمال فتحي، استشاري السمنة والنحافة، مجموعة من النصائح الصحية لتقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام:

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مشروبات تقلل العطش خلال ساعات الصيام:

الماء: يُنصح بشرب كميات كبيرة من الماء بين الإفطار والسحور (لا تقل عن 8 أكواب) للحفاظ على ترطيب الجسم.

العصائر الطبيعية: مثل عصير البطيخ، البرتقال، والخيار لاحتوائها على نسب عالية من الماء والفيتامينات.

اللبن الرائب أو الزبادي المخفوق: يساعد على الترطيب ويسهل عملية الهضم.

مشروبات الأعشاب الباردة: مثل الكركديه البارد والنعناع، التي تساعد في الحفاظ على الراحة والترطيب.

أطعمة تقلل العطش خلال ساعات الصيام:

الخضروات والفواكه الغنية بالماء: مثل الخيار، الخس، البطيخ، البرتقال، والفراولة.

الشوفان والزبادي: يمدان الجسم بالطاقة والرطوبة ويحافظان على مستوى الماء.

الشوربة: مثل شوربة الخضار أو العدس، التي تساعد في ترطيب الجسم.

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: مثل الموز والتمر، التي تساعد في تقليل الشعور بالعطش.

الأطعمة قليلة الملح: من الأفضل تجنب الأطعمة المالحة والمقلية لأنها تزيد من الشعور بالعطش.

نصائح إضافية لتقليل العطش أثناء الصيام:

تجنب المشروبات الغازية والكافيين التي تتسبب في إدرار البول وفقدان السوائل.

تأخير وجبة السحور قدر الإمكان.

تناول وجبة إفطار متوازنة ومعتدلة دون الإفراط في الدهون أو السكر.

باتباع هذه النصائح، يمكن للصائمين الحفاظ على الترطيب وتقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام في الطقس الحار.