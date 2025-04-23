نصائح للحفاظ على صحة الأطفال في الربيع

الوكيل الإخباري- بدأ فصل الربيع رسميًا في 21 مارس، وهو من الفصول المفضلة للكثيرين نظرًا لأجوائه المعتدلة، لكنه لا يخلو من التحديات الصحية، خاصة بالنسبة للأطفال، حيث تزداد نسبة حبوب اللقاح في الهواء، إلى جانب التقلبات الجوية المفاجئة.

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وفي هذا السياق، قدم الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، مجموعة من النصائح الهامة للأهالي للحفاظ على صحة أطفالهم خلال هذا الفصل.

أبرز النصائح الصحية للأطفال في فصل الربيع:

1. الوقاية من الحساسية الموسمية

غسل وجه ويدين الطفل جيدًا عند العودة إلى المنزل لإزالة آثار حبوب اللقاح.

تجنّب الخروج في الأيام العاصفة أو التي تزداد فيها نسبة اللقاح في الهواء.

الاهتمام بنظافة نوافذ المنزل، وغسل الشراشف والملابس بانتظام.



2. تعزيز المناعة بالتغذية السليمة

تقديم وجبات غنية بفيتامين C مثل البرتقال، الجوافة، الفلفل الألوان.

التأكد من حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم لدعم الجهاز المناعي.



3. التعامل مع تقلبات الطقس

ارتداء ملابس قطنية متعددة الطبقات لسهولة التكيف مع تغير درجات الحرارة.

تجنّب تعرّض الطفل لتيارات الهواء بعد التعرق أو اللعب.



4. الحماية من الحشرات

استخدام طارد حشرات آمن للأطفال عند اللعب في الحدائق أو الأماكن المفتوحة.

مراقبة نظافة أماكن اللعب الخاصة بالطفل لتقليل فرص التعرّض للدغات.



5. تشجيع النشاط البدني الآمن

السماح باللعب في الهواء الطلق ولكن لفترات معتدلة وتحت إشراف الوالدين.

تجنّب اللعب في ذروة النهار لتفادي الإجهاد الحراري.



6. الترطيب المستمر

التأكد من شرب الطفل للماء بانتظام، حتى لو لم يشعر بالعطش، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة.



7. العناية بصحة العين

الانتباه لأعراض الحساسية مثل الحكة والدموع.

استشارة طبيب الأطفال لاستخدام قطرات مضادة للحساسية إذا لزم الأمر.

اتباع هذه الإرشادات يساعد في مرور فصل الربيع بسلام على الأطفال، ويمنحهم الفرصة للاستمتاع بأجوائه الجميلة دون التأثر بمشكلاته الصحية الموسمية.

