نصائح للحفاظ على صحة الكلى

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن العناية بالكليتين لا تعني فقط الحفاظ على حرارة أسفل الظهر. ويقدم بعض النصائح للحفاظ على صحة الكلى.



ووفقا له، تشمل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكلى أيضا. ولهذا السبب، يعاني العديد من الأشخاص في سن الستين من مشكلات في عمل الكليتين.

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الوزن الزائد، وارتفاع مستوى ضغط الدم، وارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم، والتدخين. وجميع هذه العوامل "تؤذي" الكلى أيضا.



ويقول: "ليست الدهون في الواقع مجرد قطعة من الشحم. الدهون هي عضو الغدد الصماء التي تنتج كمية كبيرة من الهرمونات والمواد البيولوجية، بما فيها إنتاج هرمون الاستروجين واللبتين. وكل هذا يحدث عبر الكلى".



وينصح مياسنيكوف للحفاظ على صحة الكلى باتباع نمط حياة صحي - تقليل السعرات الحرارية في النظام الغذائي، الإكثار من تناول الخضار والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، والأسماك، وطبعا من الضروري ممارسة النشاط البدني والتخلي عن العادات السيئة.