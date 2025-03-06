نصائح للسيطرة على ارتجاع المريء في رمضان

الوكيل الإخباري- تعتبر أعراض ارتجاع المريء من المشاكل الشائعة التي يعاني منها البعض في شهر رمضان، وخاصة بسبب العادات الغذائية الخاطئة التي قد تزيد من تفاقم هذه الأعراض. التقرير الذي عرضته يسلط الضوء على بعض النصائح المهمة للسيطرة على ارتجاع المريء خلال هذا الشهر المبارك، وتتمثل أبرز هذه النصائح في:

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- تناول الطعام ببطء: يُنصح بتناول وجبتي الإفطار والسحور ببطء لتقليل الضغط على الجهاز الهضمي والحد من ارتجاع الحمض إلى المريء.

-تجنب بعض الأطعمة: مثل الأطعمة الدسمة، الحارة، البصل، الثوم، الطماطم، والشوكولاتة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة الأعراض.

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، التي تساعد في تقليل الأعراض.

-الابتعاد عن المشروبات الغازية: لأنها تسبب التجشؤ وتؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة إلى المريء.

-عدم النوم بعد الأكل: يجب تجنب النوم مباشرة بعد تناول الطعام، ويفضل الانتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم.

-عدم ممارسة الرياضة بعد الأكل: خصوصًا التمارين الرياضية عالية الكثافة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

-الإقلاع عن التدخين: لأنه يمكن أن يزيد من شدة الأعراض ويؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

-تناول الأدوية: يجب استشارة الطبيب بخصوص تعديل مواعيد الأدوية وفقًا لجدول رمضان.

-التقليل من الكافيين: يجب تجنب أو تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على كافيين مثل القهوة والشاي، لأنها قد تؤدي إلى زيادة أعراض ارتجاع المريء.



باتباع هذه النصائح، يمكن للمرضى تحسين حالتهم الصحية خلال شهر رمضان وتقليل تأثير ارتجاع المريء على حياتهم اليومية.