نصائح للوقاية من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية في الصيف

وتقدم الدكتورة خمس نصائح تساعد على الوقاية من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية خلال فصل الصيف.
وهذه النصائح هي:
أولا: الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كاف، وذلك بشرب نحو 40 ملليلترا من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم.
ثانيا: اتباع نظام غذائي متوازن. وينبغي أن يحتوي النظام الغذائي الصيفي على كمية كافية من البروتين والفواكه، مع الحد من تناول الدهون المتحولة والكربوهيدرات.
ثالثا: ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة طبيعية.
رابعا: تجنب التعرض المفرط للحرارة والإجهاد البدني خلال ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة.
خامسا: مراقبة مستوى ضغط الدم، والالتزام بتناول أدوية الأمراض المزمنة، واستشارة طبيب القلب فورا عند ظهور أي أعراض أو اضطرابات مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.
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