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نصائح للوقاية من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية في الصيف

ب
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 11:11 م

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة أولغا كوندراتينكو، خبيرة التغذية، أن أفضل وسيلة للوقاية من النوبات القلبية في الصيف هي الحد من تناول الكربوهيدرات.

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وتقدم الدكتورة خمس نصائح تساعد على الوقاية من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية خلال فصل الصيف.


وهذه النصائح هي:


أولا: الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كاف، وذلك بشرب نحو 40 ملليلترا من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

ثانيا: اتباع نظام غذائي متوازن. وينبغي أن يحتوي النظام الغذائي الصيفي على كمية كافية من البروتين والفواكه، مع الحد من تناول الدهون المتحولة والكربوهيدرات.


ثالثا: ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة طبيعية.


رابعا: تجنب التعرض المفرط للحرارة والإجهاد البدني خلال ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة.


خامسا: مراقبة مستوى ضغط الدم، والالتزام بتناول أدوية الأمراض المزمنة، واستشارة طبيب القلب فورا عند ظهور أي أعراض أو اضطرابات مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

 
 


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