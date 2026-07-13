نصائح للوقاية من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية في الصيف

الوكيل الإخباري- أفادت الدكتورة أولغا كوندراتينكو، خبيرة التغذية، أن أفضل وسيلة للوقاية من النوبات القلبية في الصيف هي الحد من تناول الكربوهيدرات.

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وتقدم الدكتورة خمس نصائح تساعد على الوقاية من احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية خلال فصل الصيف.



وهذه النصائح هي:



أولا: الحفاظ على ترطيب الجسم بشكل كاف، وذلك بشرب نحو 40 ملليلترا من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم.



ثانيا: اتباع نظام غذائي متوازن. وينبغي أن يحتوي النظام الغذائي الصيفي على كمية كافية من البروتين والفواكه، مع الحد من تناول الدهون المتحولة والكربوهيدرات.



ثالثا: ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من أقمشة طبيعية.



رابعا: تجنب التعرض المفرط للحرارة والإجهاد البدني خلال ساعات ذروة ارتفاع درجات الحرارة.