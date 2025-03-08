نصائح لمرضى ارتفاع حمض اليوريك خلال رمضان لتجنب النقرس ومشاكل الكلى

الوكيل الإخباري- قد يتعرض البعض للإصابة بارتفاع حمض اليوريك، مما يزيد من فرص الإصابة بالنقرس ومشاكل الكلى، خاصة أثناء الصيام في رمضان. لذلك، من المهم اتباع بعض النصائح لتجنب النوبات والألم خلال هذا الشهر الفضيل.

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وفي هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمي، استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، مجموعة من النصائح المهمة لمرضى ارتفاع حمض اليوريك للحفاظ على صحتهم أثناء الصيام:

1 - اختيار الطعام المناسب في السحور والإفطار

أكثر من شرب الماء: من الضروري شرب 2-3 لترات من الماء يوميًا لمنع ترسب حمض اليوريك في المفاصل والكلى.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف: مثل الخضروات الورقية، الشوفان، والعدس بكميات معتدلة، حيث تساعد هذه الأطعمة في تقليل مستوى حمض اليوريك.

اختيار البروتينات النباتية: مثل الفول، الحمص، والعدس بشكل معتدل، لأنها تحتوي على البيورينات ولكن بكميات أقل من اللحوم.

استخدام زيت الزيتون بدلًا من الزيوت المهدرجة.

تناول الفواكه باعتدال: مثل التفاح، الفراولة، والكرز، حيث تساعد هذه الفواكه في تقليل الالتهابات.

2- الأطعمة التي يجب تجنبها

اللحوم الحمراء والأعضاء الداخلية: مثل الكبد، الكلى، والقلب، لأنها غنية بالبيورينات.

المأكولات البحرية: مثل السردين، الروبيان، والتونة.

البقوليات بكثرة: مثل العدس والفاصوليا لأنها تحتوي على نسبة عالية من البيورينات.

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة: حيث إنها تزيد من مقاومة الأنسولين وترفع مستوى حمض اليوريك.

الشاي والقهوة بكثرة: قد تزيد من الجفاف.

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة: مثل المقالي، المعجنات، والحلويات الدسمة.

3- العادات الصحية في رمضان

ابدأ الإفطار بالتمر والماء، ثم تناول شوربة وخضروات لتجنب الضغط على المفاصل.

مارس الرياضة بعد الإفطار، مثل المشي، لتحسين الدورة الدموية وتقليل الوزن.

تجنب الإفراط في الطعام دفعة واحدة، وقسّم وجبتك إلى وجبتين صغيرتين.

استشارة الطبيب فورًا إذا شعرت بألم أو تورم في المفاصل لتعديل الأدوية أو اتباع خطة غذائية مناسبة.



وأخيرًا، إذا كنت تتناول أدوية لخفض حمض اليوريك، تأكد من مراجعة الطبيب بشأن مواعيدها أثناء الصيام.