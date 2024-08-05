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نصائح لمواجهة هربس الشفاه

هربس الشفاه
هربس الشفاه




 

الإثنين، 05-08-2024 01:45 م

الوكيل الإخباري-   قالت مجلة "تست" إنه يمكن مواجهة هربس الشفاه بالمستحضرات، دون وصفات طبية، مثل الكريمات المحتوية على المادة الفعالة "أسيكلوفير" أو "بنسيكلوفير".

وأضافت مجلة هيئة اختبار السلع والمنتجات في ألمانيا أن اللصقات مفيدة للغاية، حيث تغطي بثور هربس الشفاه، للحماية من الأوساخ والجراثيم، وإخفائها بالمكياج مثل أحمر الشفاه، مع تجنب اللصقات المحتوية على زيت شجرة الشاي، نظراً لأنه قد يتسبب في استجابات تحسسية.


النظافة الشخصية
وشددت المجلة على  النظافة الشخصية، للحيلولة دون نقل العدوى إلى الغير، بتجنب لمس البثور باليد العارية منعاً لانتشار العدوى إلى مناطق أخرى في الجسم مثل العين، إلى جانب تجنب تبادل المناشف، أو زجاجات المشروبات، أو أحمر الشفاه.


ولا يجوز تقبيل الآخرين، خاصة الرضع لأن فيروسات الهربس قد تؤدي  الإصابة بالتهاب الدماغ الخطير. 
يُشار إلى أن هربس الشفاه هو عدوى فيروسية تهاجم الشفاه، ومن أعراضه ألم حارق في الشفاه، مع ظهور بثور صغيرة أو تقرحات، بالإضافة إلى الحمى وتضخم العقد اللمفية، والتهاب الحلق.

 

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