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نصائح مفيدة قبل التبرع بالدم في الصيف

تعبيرية
تعبيرية




 

الإثنين، 12-08-2024 03:35 م

الوكيل الإخباري-   أشار الصليب الأحمر الألماني إلى معاناة كثيرين من مشاكل صحية خلال شهور الصيف الحارة بسبب التعرق والجفاف ومشاكل الدورة الدموية.

وقد لا يتبادر إلى الذهن التبرع بالدم خلال هذه الفترة، ولكن خدمة التبرع بالدم للصليب الأحمر الألماني أوضحت أنه آمن بشكل عام حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه يكون أكثر ملائمة في الصيف لأن الناس يميلون إلى شرب الكثير من السوائل.


وأضافت أنه عند الشعور بالدوار أو الإعياء فيجب تجنب التبرع، وقدم الصليب الأحمر الألماني نصائح وإرشادات قبل التبرع بالدم.


الشرب أكثر من المعتاد
يجب زيادة كمية السوائل، إلى ثلاث لترات يومياً، ولا يقتصر ذلك على المياه المعدنية، بل يجب تناول العصائر وشاي الأعشاب، ونصحت الخدمة بشرب الكثير من السوائل خاصة قبل التبرع بالدم، وتوزيع الكمية الباقية على مدار اليوم.

التغذية السليمة
يجب تناول كمية كافية الطعام قبل التبرع مع تجنب الأطعمة الدسمة أو قبل التبرع بالدم مباشرة، لأن الجسم يحتاج إلى وقت طويل لتحويل الأطعمة إلى طاقة.
وتوفر الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات كمية كافية من الطاقة، بالإضافة إلى الفاكهة المختلفة مثل الأناناس، والبطيخ التي تدعم امتصاص السوائل، ومن الخيارات المفيدة أيضاً الوجبات الخفيفة المملحة مثل المكسرات، التي تمد الجسم بالأملاح التي يفقدها أثناء التعرق.
ونصح الصليب الأحمر الألماني بتفادي الرياضة بعد التبرع، وتجنب أشعة الشمس المباشرة وتغطية الرأس والبقاء في الأماكن المظللة.

 

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