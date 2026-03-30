نظام خفي يحوّل الدهون إلى محرك لحرق السعرات

الوكيل الإخباري- كشف علماء عن آلية بيولوجية جديدة تمكّن الدهون البنية من حرق الطاقة بدل تخزينها، في خطوة قد تغيّر طرق التعامل مع السمنة.

وبحسب تقرير نشره موقع ScienceDaily نقلًا عن جامعة نيويورك، فإن بروتينًا يُعرف باسم SLIT3 يلعب دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية التي تحتاجها هذه الدهون لتوليد الحرارة وحرق السعرات.



وتُظهر النتائج المنشورة في مجلة nature communications أن التركيز على تعزيز استهلاك الطاقة قد يكون بديلًا واعدًا لنهج تقليل الشهية المعتمد في معظم أدوية إنقاص الوزن.