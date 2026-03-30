الإثنين 2026-03-30 11:30 ص

نظام خفي يحوّل الدهون إلى محرك لحرق السعرات

الإثنين، 30-03-2026 09:59 ص

الوكيل الإخباري-   كشف علماء عن آلية بيولوجية جديدة تمكّن الدهون البنية من حرق الطاقة بدل تخزينها، في خطوة قد تغيّر طرق التعامل مع السمنة.

وبحسب تقرير نشره موقع ScienceDaily نقلًا عن جامعة نيويورك، فإن بروتينًا يُعرف باسم SLIT3 يلعب دورًا محوريًا في بناء البنية التحتية التي تحتاجها هذه الدهون لتوليد الحرارة وحرق السعرات.

وتُظهر النتائج المنشورة في مجلة nature communications أن التركيز على تعزيز استهلاك الطاقة قد يكون بديلًا واعدًا لنهج تقليل الشهية المعتمد في معظم أدوية إنقاص الوزن.


ويحتوي الجسم على نوعين رئيسيين من الدهون. الدهون البيضاء تخزّن الطاقة الزائدة، بينما تعمل الدهون البنية بكميات أقل على حرق الجلوكوز والدهون لإنتاج الحرارة، خاصة عند التعرض للبرد.

لكن هذه العملية لا تعتمد فقط على الخلايا نفسها، بل تحتاج إلى شبكة كثيفة من الأوعية الدموية والأعصاب. الأوعية تنقل الأكسجين والمواد الغذائية، بينما تنقل الأعصاب إشارات الدماغ التي تنشّط هذه الدهون.



وهنا يأتي دور البروتين SLIT3، الذي ينقسم إلى جزأين، كل منهما يؤدي وظيفة مختلفة. أحد الجزأين يحفّز نمو الأوعية الدموية، فيما يدعم الآخر تكوين الشبكات العصبية داخل النسيج الدهني. هذا التنسيق يسمح للدهون البنية بالعمل بكفاءة وتحويل الطاقة إلى حرارة بدل تخزينها.

 
 


