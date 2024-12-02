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نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بالنقرس

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 02-12-2024 02:11 ص

الوكيل الإخباري-   يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه لم تدرس جميع أسباب النقرس بصورة كاملة، لذلك في كثير من الأحيان لا يتم الحديث عنها، بل عن عوامل خطر تطور هذا المرض الأيضي الجهازي.

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 ووفقا له، على الرغم من ذلك واستنادا إلى نتائج بحوث ودراسات علمية حدد الأطباء وخبراء التغذية الأطعمة التي يوصى بتناولها لعلاج مرض النقرس والوقاية منه.

ويشير مياسنيكوف، إلى أنه كما هو معروف يؤدي مرض النقرس، إلى ارتفاع مستوى حمض اليوريك ويصبح غير قابل للذوبان ويشكل بلورات تترسب في الكلى، لذلك يوصي الخبراء مرضى النقرس بتناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية واتباع حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان. وبالإضافة إلى ذلك، شرب القهوة مفيد لمرضى النقرس، حيث أن تناول 4 فناجين من القهوة في اليوم يخفض مستوى حمض اليوريك، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام نادرا ما يصابون بمرض النقرس مقارنة بالآخرين.

ويشير إلى أن الكرز مفيد أيضا لمرضى النقرس لأنه يخفض مستوى حمض اليوريك أيضا. كما أن جميع الأطعمة المحتوية على فيتامين С مفيدة لهم.

ويقول: "يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأسماك والقهوة".

 
gnews

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