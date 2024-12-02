نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بالنقرس

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه لم تدرس جميع أسباب النقرس بصورة كاملة، لذلك في كثير من الأحيان لا يتم الحديث عنها، بل عن عوامل خطر تطور هذا المرض الأيضي الجهازي.

اضافة اعلان