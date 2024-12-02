نظام غذائي يقلل من خطر الإصابة بالنقرس

ويشير مياسنيكوف، إلى أنه كما هو معروف يؤدي مرض النقرس، إلى ارتفاع مستوى حمض اليوريك ويصبح غير قابل للذوبان ويشكل بلورات تترسب في الكلى، لذلك يوصي الخبراء مرضى النقرس بتناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية واتباع حمية البحر الأبيض المتوسط الغذائية التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان. وبالإضافة إلى ذلك، شرب القهوة مفيد لمرضى النقرس، حيث أن تناول 4 فناجين من القهوة في اليوم يخفض مستوى حمض اليوريك، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام نادرا ما يصابون بمرض النقرس مقارنة بالآخرين.
ويشير إلى أن الكرز مفيد أيضا لمرضى النقرس لأنه يخفض مستوى حمض اليوريك أيضا. كما أن جميع الأطعمة المحتوية على فيتامين С مفيدة لهم.
ويقول: "يجب الإكثار من تناول الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأسماك والقهوة".
-
أخبار متعلقة
-
دراسة تكشف الفرق بين تناول 4 و8 أكواب ماء يومياً على الصحة
-
لن تتوقعه.. طعام شائع يساهم في خفض الكوليسترول والسكري
-
هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالجلطات
-
5 أطعمة يجب تناولها لعلاج نزلات البرد
-
لماذا يجب عليك تناول لبن الزبادي يوميا ؟
-
هل الفرحة تسبب نوبة قلبية؟
-
لحماية القولون.. تناول هذه المشروبات بعد شوربة العدس
-
7 نصائح لمرضى السكري