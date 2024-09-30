نقص الحديد..الأعراض والعلاج

الوكيل الإخباري- قال مستشفى "كليفلاند كلينك" إن نقص الحديد مشكلة صحية، يمكن التعرف عليها من خلال بعض الأعراض، مثل الشعور الدائم بالتعب، وضيق التنفس.



ومن أسباب نقص الحديد سوء التغذية أو مشاكل مرضية، ويظهر على شكل شحوب واصفرار لون الجلد خاصة على الوجه والشفتين والجفون أو شعور دائم بالبرد والقشعريرة والرغبة الملحة في تناول المثلجات والنشا، فضلاً عن هشاشة الأظافر وتساقط الشعر.

اضافة اعلان