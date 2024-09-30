نقص الحديد..الأعراض والعلاج

ومن أسباب نقص الحديد سوء التغذية أو مشاكل مرضية، ويظهر على شكل شحوب واصفرار لون الجلد خاصة على الوجه والشفتين والجفون أو شعور دائم بالبرد والقشعريرة والرغبة الملحة في تناول المثلجات والنشا، فضلاً عن هشاشة الأظافر وتساقط الشعر.
وبعد التشخيص ومعرفة سببه يصف الطبيب الدواء المناسب، وقد يوصى بتغييرات أو إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد، للنظام الغذائي مثل الكينوا، واللحوم الحمراء، وبذور اليقطين، والفاصوليا، والعدس، أو بتناول مكملات الحديد، التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.
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