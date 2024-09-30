 
الإثنين 2024-09-30 05:36 م
 
 

نقص الحديد..الأعراض والعلاج

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-09-2024 03:47 م

الوكيل الإخباري-   قال مستشفى "كليفلاند كلينك" إن نقص الحديد مشكلة صحية، يمكن التعرف عليها من خلال بعض الأعراض، مثل الشعور الدائم بالتعب، وضيق التنفس.

ومن أسباب نقص الحديد سوء التغذية أو مشاكل مرضية، ويظهر على شكل شحوب واصفرار لون الجلد خاصة على الوجه والشفتين والجفون أو شعور دائم بالبرد والقشعريرة والرغبة الملحة في تناول المثلجات والنشا، فضلاً عن هشاشة الأظافر وتساقط الشعر.

اضافة اعلان


وبعد التشخيص ومعرفة سببه يصف الطبيب الدواء المناسب، وقد يوصى بتغييرات أو إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد، للنظام الغذائي مثل الكينوا، واللحوم الحمراء، وبذور اليقطين، والفاصوليا، والعدس، أو بتناول مكملات الحديد، التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

عربي ودولي بلينكن: لبنان والعالم أكثر أمانا من دون حسن نصر الله

جامعة مؤتة

أخبار محلية تشكيلات أكاديمية في جامعة مؤتة - اسماء

شرطية سير

أخبار محلية حادث سير بين 6 مركبات في طبربور

تعبيرية

اقتصاد محلي تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لتشرين الأول بقيمة صفر

تعبيرية

اقتصاد محلي عاجل | الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل للشهر المقبل

تعبيرية

منوعات اكتشاف فأس من العصر البرونزي عمره 5 آلاف عاماً

تعبيرية

طب وصحة بدانة الأم قبل الحمل خطر على الصحة العقلية للطفل

من القصف الإسرائيلي على لبنان

عربي ودولي إسرائيل تتحول إلى استراتيجية "الضربات الاستباقية" في لبنان



 


الأكثر مشاهدة