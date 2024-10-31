نوع خضار يخفض مستوى الكوليسترول في الدم

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على نسبة عالية من الزنك، الذي يساعد الجهاز المناعي على مكافحة الفيروسات، ويخفض مستوى هرمون الكورتيزول، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. وتناول اليقطين يساعد على تحسين حالة الشعر والأظافر والجلد.
ووفقًا لها، عصير اليقطين مفيد أيضًا. وللحصول على فائدة أكبر، توصي بشوي اليقطين أولًا، ثم إضافة زيت نباتي إليه مثل زيت الزيتون، لأن الفيتامينات الموجودة في اليقطين قابلة للذوبان في الدهون، مما يساعد على امتصاصها. كما يمكن استخدام اليقطين الطازج في السلطات.
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