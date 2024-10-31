نوع خضار يخفض مستوى الكوليسترول في الدم

الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة ماريا كالوشينا، أخصائية الغدد الصماء، أن فيتامين Т (L-كارنيتين) يسرع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ويحرق الدهون، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم.

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وتقول: "اليقطين منتج ممتاز، يُنصح الجميع بتناوله، خاصة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لأنه يحتوي على فيتامين Т. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي على فيتامين К المفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل تخثر الدم، كما يساعد البالغين على الوقاية من هشاشة العظام، ويساعد الأطفال على امتصاص فيتامين D، ويمنع الكساح".



وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي اليقطين على نسبة عالية من الزنك، الذي يساعد الجهاز المناعي على مكافحة الفيروسات، ويخفض مستوى هرمون الكورتيزول، ويساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. وتناول اليقطين يساعد على تحسين حالة الشعر والأظافر والجلد.



ووفقًا لها، عصير اليقطين مفيد أيضًا. وللحصول على فائدة أكبر، توصي بشوي اليقطين أولًا، ثم إضافة زيت نباتي إليه مثل زيت الزيتون، لأن الفيتامينات الموجودة في اليقطين قابلة للذوبان في الدهون، مما يساعد على امتصاصها. كما يمكن استخدام اليقطين الطازج في السلطات.

RT