نوع نادر من السرطانات يفقدكم الشهية.. هذه أبرز أعراضه

وأشارت الجمعية إلى أن أعراض سرطان المرارة والقنوات الصفراوية عادة ما تصبح ملحوظة في المراحل المتقدمة من المرض، وهي تتمثل في تحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر واللون الداكن للبول واللون الفاتح للبراز والشعور بحكة شديدة وبألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن.
وتشمل الأعراض أيضاً فقدان الوزن الشديد بدون سبب واضح وفقدان الشهية، والغثيان، والقيء والشعور بالضعف والهزال، وتراجع القدرة على بذل المجهود.
وينبغي زيارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل الجراحة لاستئصال الورم والعلاج الكيماوي.
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