هذا اللون يدل على فساد الدجاج !

وكشف موقعي "Healthline" و"The Daily Meal" عن أعراض التسمم الناجمة عن تناول الدجاج الفاسد، والتي تشمل:
الغثيان.
آلام المعدة.
القيء.
الحمى.
الإسهال الشديد الذي يستمر لأكثر من 3 أيام.
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