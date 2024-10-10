 
الخميس 2024-10-10 09:47 ص
 

هذا اللون يدل على فساد الدجاج !

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 08:49 ص

الوكيل الإخباري-   إذا لم تكن متأكدًا من فساد الدجاج النيء الذي اشتريته، فإليك علامات يجب التحقق منها تدل على تلفه ونمو البكتيريا بداخله.

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من هذه العلامات  تغير لون الدجاج، حيث يتحول اللحم إلى لون رمادي أو أخضر ، كما ان الدجاج الفاسد يحمل رائحة حامضة أو نفاذة أو كريهة. وايضا الدجاج ذو الملمس اللزج يكون فاسدًا.


وكشف موقعي "Healthline" و"The Daily Meal" عن أعراض التسمم الناجمة عن تناول الدجاج الفاسد، والتي تشمل:

الإسهال.
الغثيان.
آلام المعدة.
القيء.
الحمى.
الإسهال الشديد الذي يستمر لأكثر من 3 أيام.


مصراوي

 
gnews

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