هذا النوع من الشوكولاتة يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 21%

الوكيل الإخباري- خلص باحثون إلى أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة 5 مرات أسبوعياً، مع تجنب تناول شوكولاتة الحليب، ارتبط بالحد من خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الباحثين قالوا إن العلاقة بين تناول الشوكولاتة وخطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني "مثيرة للجدل"، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن معظم الدراسات السابقة لم تتطرق إلى الاختلاف بين أنواع الشوكولاتة.

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وأضاف الباحثون أن أنواع الشوكولاتة - الداكنة والحليب والبيضاء - تتفاوت في مستويات الكاكاو والسكر والحليب بها، مما "يؤثر على العلاقة بخطورة داء السكري من النوع الثاني".



ومن أجل هذه الدراسة، استخدم الفريق البحثي بيانات من ثلاث دراسات مستمرة منذ فترة طويلة حول الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.



الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو هي واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة التي يمكن تناولها. فهي توفر معادن أساسية وتحمي من أمراض القلب.



وفحص تحليل استبيانات بشأن معدل تكرار تناول الطعام، يتم إجراؤها كل أربعة أعوام، العلاقة بين داء السكري من النوع الثاني وتناول الشوكولاتة بصورة عامة لدى 192 ألفاً و28 شخصاً، ونوع الشوكولاتة - داكنة أو بالحليب - لدى 111 ألف و654 شخصاً.



وبلغ متوسط فترة المراقبة 25 عاماً.

وفيما يتعلق بالمجموعة التي تم تحليل تناول الشوكولاتة لديهم، أصيب 18 ألفاً و862 شخصاً بداء السكري من النوع الثاني، وهو ما يحدث عندما لا يستخدم الجسد الأنسولين بصورة جيدة، مما يؤدي لارتفاع مستوى السكر في الدم.



وخلص الباحثون إلى أن الذين يتناولون 28.3 غراماً من الشوكولاتة، ما لا يقل عن 5 مرات أسبوعياً، تنخفض لديهم فرصة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 10%، مقارنة بالذين لا يتناولون الشوكولاتة مطلقاً أو نادراً ما يتناولونها.



وتوصل الباحثون إلى أن خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بين الأشخاص الذين تناولوا قطعة شوكولاتة داكنة 5 مرات أسبوعياً كانت أقل بنسبة 21%.