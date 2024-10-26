 
السبت 2024-10-26 07:54 ص
 

هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 07:11 ص

الوكيل الإخباري-   يمنح الماء الجسم العديد من الفوائد الصحية، وخاصةً في حالة شربه على الريق يوميًا، وذلك حسب دراسة حديثة.

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ووفق الدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة"، وجد الباحثون أن "كمية صغيرة من الماء (200 مل) كانت كافية لتخفيف الشعور بالعطش، وتخفيف الغضب والتعب".


في حين أظهرت النتائج أن شرب كمية أكبر (500 مل) ضروري لتحسين الذاكرة بشكل كبير جداً، كما أن شرب كميات أقل من ذلك لن يضفي أي تحسن على الحالة المزاجية أو الذاكرة.


روتين صحي

واعتمدت الدراسة على عدم شرب المشاركين الماء لمدة 12 ساعة طوال الليل، ثم تم إعطاؤهم كميات متفاوتة منه لقياس الحالة المزاجية والذاكرة ومستويات العطش.


وينصح الخبراء بالحرص على وجود إبريق من الماء بجوار السرير للمحافظة على روتين الشرب يوميًا عند الاستيقاظ، لافتين إلى أن شرب كميات كافية من الماء خلال النهار يساعد في الحصول على نوم أكثر راحة في الليل.

 

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