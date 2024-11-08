هذا ما يحدث للجسم عند نقص الحديد

وأضافت الجمعية أن نقص الحديد يهاجم النساء بصفة خاصة، وذلك بسبب فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية. كما أن الاحتياج إلى الحديد يرتفع لدى النساء خلال فترتي الحمل والرضاعة الطبيعية.
وتتمثل أعراض نقص الحديد في التعب والإرهاق والشحوب وصعوبة التركيز وارتفاع معدل الإصابة بالعدوى.
المصادر الغذائية
ولشحن مخزون الجسم من الحديد، ينبغي تناول الأغذية الغنية به، مثل: البقوليات كالعدس والفاصولياء، ومنتجات الحبوب الكاملة، واللحوم الحمراء، والخضروات الورقية الخضراء كالسبانخ.
ويساعد فيتامين C الجسم على امتصاص الحديد بصورة أفضل؛ لذا يُنصح بتناول الأغذية المحتوية على فيتامين C، مثل الفلفل الحلو والليمون والبرتقال، مع الأغذية الغنية بالحديد.
وعلى العكس من ذلك، ينبغي تجنب المشروبات التي تحد من امتصاص الحديد، مثل الشاي الأسود والقهوة، بعد تناول الأغذية الغنية بالحديد مباشرة.
وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على الحديد، مع مراعاة تناولها تحت إشراف الطبيب.
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