هذه الأطعمة تساهم في زيادة الدهون والسكريات

الوكيل الإخباري- جمّع باحثون من جامعة ولاية أوهايو قائمة جديدة من الأطعمة والمشروبات التي قد لا يعرف الكثير من الناس أنها تساهم في اتباع أنظمة غذائية غير صحية.



وتوصي الأنظمة الغذائية الصحية بالحد من الدهون والسكر إلى 10% من السعرات الحرارية اليومية للشخص.

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لكن بحسب "ستادي فايندز"، وجدت الدراسة أن معظم البالغين يتجاوزون هذه الحدود، حيث تبين أن اتباع نظام غذائي غربي يؤدي إلى أن تشكّل الدهون المشبعة 12% من النظام الغذائي للشخص، ويشكّل السكر المضاف 14 إلى 16% من السعرات الحرارية اليومية.



وجمع فريق البحث بيانات عن أكثر من 35 ألف شخص في الولايات المتحدة كجزء من مشروع لتطوير أدوات لتحديد استهلاك الأطعمة غير الصحية في النظام الغذائي للشخص.



الجبن والمشروبات الغازية

وتبين أن الزيادة الكبيرة سواء في الدهون المشبعة أو السكريات تأتي عادةً من تناول الكثير من الجبن والبيض، واستهلاك المشروبات الغازية.

وتضمنت قائمة الأطعمة التي تزود الجسم بأكثر من المطلوب من الدهون والسكر: صدور الدجاج، والكاتشاب، والآيس كريم، والبيتزا، خاصة إذا تم استهلاكها بوتيرة متكررة.



وشملت القائمة: اللحوم الباردة، وبدائل الكريمة، والبطاطا المقلية، والحليب كامل الدسم.

وكانت المشروبات الغازية، والشاي، ومشروبات الفاكهة، والكعك والفطائر، هي المصادر الأكثر شيوعاً للسكريات المضافة.