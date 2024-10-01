هذه علامات خفية على فساد الحمص

الوكيل الإخباري- الحمص من الأغذية الشهية، التي تزود الجسم بالبروتين والألياف الغذائية، ولكن عليك أن تحذر من تناوله إذا كان فاسدا، فكيف تعرف؟ وما مخاطره الصحية؟



نشتري عادة الحمص في علبة بلاستيكية، كما قد يوضع في صحن نحضره معنا من المنزل إلى المطعم ليوضع فيه الحمص ويزين بالحمص الحب والتتبيلة والفلفل الأحمر المطحون "البابريكا" والسماق.



ولكن علينا أن نعرف أنه بمجرد فتح الغطاء وبدء الأكل من العلبة، تصبح علبة الحمص بيئة مفتوحة للبكتيريا المحمولة جوا.



هذا الكلام ينطبق ليس فقط على الحمص، بل على أي علبة تحتوي على صلصة أو مايونيز أو لبنة أو تتبيلة موضوعة في علبة.



وتحذر الدكتورة بريمروز فريستون، عالمة الأحياء الدقيقة في جامعة ليستر -في تصريحات للديلي تلغراف- من أن مدة يومين فقط هو كل ما يلزم لتصبح الصلصات غير آمنة للأكل، على الرغم من أن هذا يمكن أن يحدث بشكل أسرع.

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