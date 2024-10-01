هذه علامات خفية على فساد الحمص

نشتري عادة الحمص في علبة بلاستيكية، كما قد يوضع في صحن نحضره معنا من المنزل إلى المطعم ليوضع فيه الحمص ويزين بالحمص الحب والتتبيلة والفلفل الأحمر المطحون "البابريكا" والسماق.
ولكن علينا أن نعرف أنه بمجرد فتح الغطاء وبدء الأكل من العلبة، تصبح علبة الحمص بيئة مفتوحة للبكتيريا المحمولة جوا.
هذا الكلام ينطبق ليس فقط على الحمص، بل على أي علبة تحتوي على صلصة أو مايونيز أو لبنة أو تتبيلة موضوعة في علبة.
وتحذر الدكتورة بريمروز فريستون، عالمة الأحياء الدقيقة في جامعة ليستر -في تصريحات للديلي تلغراف- من أن مدة يومين فقط هو كل ما يلزم لتصبح الصلصات غير آمنة للأكل، على الرغم من أن هذا يمكن أن يحدث بشكل أسرع.
تقول الدكتورة فريستون "المشكلة هي أنه بمجرد فتح الغطاء، تبدأ البكتيريا المحمولة جوا في الاستقرار على سطح الصلصة".
وتضيف "عندها تصبح مسألة وقت فقط قبل أن يحدث التلوث بالجراثيم ويصبح التسمم الغذائي احتمالا".
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