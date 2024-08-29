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هل البلح الأصفر يرفع سكر الدم؟

بلح
بلح
الخميس، 29-08-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري-   يخشى مرضى السكري دائمًا تناول البلح الأصفر، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على حالتهم الصحية، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من السكر.

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تأثير البلح الأصفر على سكر الدم

قال الدكتور أحمد أنور، استشاري أمراض الباطنة في مصر ، إن البلح الأصفر يتسبب في رفع معدلات السكر في الدم، وذلك في حالة الإفراط في تناوله.


وأوضح استشاري أمراض الباطنة أن الكمية المسموح بتناولها لمريض السكري من البلح الأصفر هي ثمرة أو اثنتين كحد أقصى في اليوم.


وحث الدكتور أحمد أنور على تناول مريض السكري البلح الأصفر بعد وجبة الإفطار، لمنح الجسم فترة كافية لحرق سعراته الحرارية على مدار اليوم، حيث إن ارتفاع نسبة السكر في البلح الأصفر قد يشكل تهديدًا لصحة الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.


أما بالنسبة للأشخاص الأصحاء غير المصابين بالسكري، فيمكنهم تناول البلح الأصفر بمعدل يصل إلى 5 ثمرات في اليوم.


فواكه ترفع سكر الدم لدى مريض السكري
كشف استشاري أمراض الباطنة عن الفواكه التي تتسبب في ارتفاع معدلات السكر في الدم لدى مرضى السكري:
التين البرشومي.
المانجو.
البلح.
العنب.

 

الكونسلتو

 
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