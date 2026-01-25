الأحد 2026-01-25 04:39 م

هل الجبن عالي الدسم مفيد فعلا للدماغ؟

الأحد، 25-01-2026 03:13 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة سويدية طويلة المدى شملت 27,670 مشاركًا أن تناول 50 غرامًا من الجبن عالي الدسم يوميًا يقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 13%، مع انخفاض أكبر بنسبة 29% في الخرف الوعائي. كما ارتبط تناول 20 غرامًا من الكريمة عالية الدسم يوميًا بانخفاض الخطر بنسبة 16%.

وتضمنت الدراسة أنواع جبن مثل الشيدر، البري، والغودا الغنية بفيتامين K2، بينما لم يُلاحظ تأثير مماثل للجبن أو الكريمة منخفضة الدسم، أو الحليب، أو الزبدة، أو الزبادي.


ويؤكد الباحثون أن النتائج افتراضية ولا تحدد آليات واضحة، مع ضرورة تناول هذه الأطعمة ضمن نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والمتابعة الصحية.

 

