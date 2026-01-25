هل الجبن عالي الدسم مفيد فعلا للدماغ؟

وتضمنت الدراسة أنواع جبن مثل الشيدر، البري، والغودا الغنية بفيتامين K2، بينما لم يُلاحظ تأثير مماثل للجبن أو الكريمة منخفضة الدسم، أو الحليب، أو الزبدة، أو الزبادي.
ويؤكد الباحثون أن النتائج افتراضية ولا تحدد آليات واضحة، مع ضرورة تناول هذه الأطعمة ضمن نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني والمتابعة الصحية.
-
أخبار متعلقة
-
بين القلق وانقطاع النفس.. الأسباب الخفية لصرير الأسنان
-
أنواع الراحة السبعة التي يحتاجها جسدك وعقلك
-
طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة.. هل هي آمنة؟
-
كيف تتمرد أدمغتنا حين نحرمها من النوم؟ دراسة تكشف الحقائق
-
8 فوائد مذهلة لتناول ملعقة عسل صباحيًا.. لن تصدق تأثيرها!
-
دراسة: فيتامين (د) يقي من التهابات الشتاء الخطيرة
-
مكمل غذائي شائع يقلل من فعالية علاج السرطان
-
أنشطة منزلية في أوقات الفراغ تعزز صحة الدماغ