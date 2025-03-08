هل الحليب مع التمر آمن لمرضى السكري في رمضان؟

الوكيل الإخباري- كشف الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الحليب مع التمر على الإفطار في رمضان قد يتسبب في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية لمرضى السكري، خاصة إذا تم تناوله بشكل يومي. وأوصت ببدء الإفطار بتناول تمرة مع كوب صغير من الماء ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

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وأكدت عسكر أهمية تجنب الإفراط في الطعام، والحد من تناول السكريات، لتجنب زيادة الوزن ومشاكل الجهاز الهضمي. كما نصحت بالإكثار من شرب الماء بعد الإفطار وقبل السحور لترطيب الجسم وتحسين وظائفه.