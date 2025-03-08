هل الحليب مع التمر آمن لمرضى السكري في رمضان؟

وأكدت عسكر أهمية تجنب الإفراط في الطعام، والحد من تناول السكريات، لتجنب زيادة الوزن ومشاكل الجهاز الهضمي. كما نصحت بالإكثار من شرب الماء بعد الإفطار وقبل السحور لترطيب الجسم وتحسين وظائفه.
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