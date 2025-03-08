 
السبت 2025-03-08 04:14 م
 

هل الحليب مع التمر آمن لمرضى السكري في رمضان؟

اف
تعبيرية
 
السبت، 08-03-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري-  كشف الدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الحليب مع التمر على الإفطار في رمضان قد يتسبب في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية لمرضى السكري، خاصة إذا تم تناوله بشكل يومي. وأوصت ببدء الإفطار بتناول تمرة مع كوب صغير من الماء ثم الانتظار لمدة 15 دقيقة قبل تناول الوجبة الرئيسية.

اضافة اعلان


وأكدت عسكر أهمية تجنب الإفراط في الطعام، والحد من تناول السكريات، لتجنب زيادة الوزن ومشاكل الجهاز الهضمي. كما نصحت بالإكثار من شرب الماء بعد الإفطار وقبل السحور لترطيب الجسم وتحسين وظائفه.

 

الكونسلتو 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن

أخبار محلية وزارة المياه: تخزين السدود ما زال دون المستويات المعتادة

اف

طب وصحة هل الحليب مع التمر آمن لمرضى السكري في رمضان؟

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية السفارة البريطانية تعلن الفائزتين في مسابقة "سفيرة ليوم واحد"

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو رمان

علم لبنان

عربي ودولي شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

سؤ

فن ومشاهير المداح 5 الحلقة 8: الملك الأحمر يواصل خططه ضد صابر المداح

ر

طب وصحة طرق فعّالة للتغلب على جفاف العين في رمضان

عطلة

أخبار محلية بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن



 
 



 

الأكثر مشاهدة