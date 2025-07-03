هل الشاورما مضرة؟ أخصائية تغذية توضح الحقيقة

وأشارت إلى أن الشاورما تحتوي على بروتين حيواني يساهم في دعم صحة العضلات، مما يجعلها خيارًا جيدًا إذا تم إعدادها بطريقة صحية.
متى تصبح الشاورما مضرة؟
قد تسبب الشاورما أضرارًا إذا تم تناولها من مصادر غير موثوقة أو بشكل مفرط، وتشمل أبرز المخاطر:
زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية.
اضطرابات هضمية نتيجة الدهون أو التوابل الزائدة.
التسمم الغذائي إذا كانت اللحوم أو الخضروات ملوثة أو غير مطهية جيدًا.
نصيحة:
لتجنّب الأضرار، يُنصح باختيار الشاورما من أماكن نظيفة، وتجنب الإفراط في تناولها.
-
أخبار متعلقة
-
حروق الشمس البسيطة.. كيف تتعامل معها؟
-
5 نصائح مهمة لمرضى السكري أثناء السفر
-
الدوخة شائعة في الصيف- نصائح تساعد على التخلص منها
-
5 فئات يحذر عليها تناول البطيخ
-
هل يسبب تناول الجبن في المساء الكوابيس؟
-
عادات يومية تُلحق ضررا خفيا بالأسنان.. احذرها
-
ما هي المنتجات التي تسبب الانتفاخ؟
-
خطأ صباحي "غير متوقع" يؤثر سلباً في خسارة الوزن