الخميس 2025-07-03 03:19 م
 

هل الشاورما مضرة؟ أخصائية تغذية توضح الحقيقة

عغ7ت
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   تُعد الشاورما من الوجبات السريعة المفضلة لدى الكثيرين، لكن هل لها أضرار صحية؟ أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة مروة إبراهيم، أوضحت أن الشاورما ليست مضرة بحد ذاتها إذا تم تحضيرها من لحوم سليمة وخضروات طازجة، وبكميات معتدلة.

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وأشارت إلى أن الشاورما تحتوي على بروتين حيواني يساهم في دعم صحة العضلات، مما يجعلها خيارًا جيدًا إذا تم إعدادها بطريقة صحية.


متى تصبح الشاورما مضرة؟
قد تسبب الشاورما أضرارًا إذا تم تناولها من مصادر غير موثوقة أو بشكل مفرط، وتشمل أبرز المخاطر:
زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية.


اضطرابات هضمية نتيجة الدهون أو التوابل الزائدة.
التسمم الغذائي إذا كانت اللحوم أو الخضروات ملوثة أو غير مطهية جيدًا.


نصيحة:
لتجنّب الأضرار، يُنصح باختيار الشاورما من أماكن نظيفة، وتجنب الإفراط في تناولها.

 

الكونسلتو 

 
 
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