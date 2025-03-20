هل الصيام يعالج جرثومة المعدة؟

وفقًا للدكتور سمير أسعد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الباطنة، يعتبر الصيام مفيدًا للمعدة، حيث يساهم في التخلص من السموم وتحسين صحة الشرايين وتقليل الدهون في الجسم. لكن، لم يتم إثبات علميًا أن الصيام يعالج جرثومة المعدة بشكل مباشر.
علاج جرثومة المعدة يتطلب اتباع خطة علاجية متكاملة، تشمل:
المضادات الحيوية التي يحددها الطبيب، ويجب الالتزام بها لمدة 15 يومًا.
المطهرات المعوية التي يجب تناولها لمدة 15 يومًا أيضًا.
تجنب الأطعمة المقلية والمسبكة والأطعمة الدسمة.
الابتعاد عن الحلويات لأن الجرثومة تتغذى عليها.
عدم تناول منتجات الألبان لأنها قد تزيد من الأعراض.
تجنب الأطعمة الحارة الغنية بالبهارات.
الابتعاد عن المشروبات المحتوية على كافيين والمشروبات الغازية.
تجنب الأطعمة المحفوظة واللحوم المصنعة.
غثيان أو قيء
ألم أو حرقة في المعدة
فقدان الشهية
تجشؤ مستمر
إسهال أو إمساك في بعض الحالات
الكونسلتو
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