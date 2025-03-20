الخميس 2025-03-20 11:07 ص
 

هل الصيام يعالج جرثومة المعدة؟

فا
تعبيرية
 
الخميس، 20-03-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري - جرثومة المعدة هي بكتيريا حلزونية تصيب المعدة وتسبب العديد من الأعراض المزعجة مثل الحموضة وفقدان القدرة على تناول الطعام. تنتقل هذه البكتيريا من خلال تناول أطعمة ملوثة أو فواكه وخضروات غير مغسولة جيدًا.

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وفقًا للدكتور سمير أسعد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والأمراض الباطنة، يعتبر الصيام مفيدًا للمعدة، حيث يساهم في التخلص من السموم وتحسين صحة الشرايين وتقليل الدهون في الجسم. لكن، لم يتم إثبات علميًا أن الصيام يعالج جرثومة المعدة بشكل مباشر.


علاج جرثومة المعدة يتطلب اتباع خطة علاجية متكاملة، تشمل:

تناول مثبطات الحموضة لمدة 15 يومًا للتقليل من الحموضة الناتجة عن الجرثومة.
المضادات الحيوية التي يحددها الطبيب، ويجب الالتزام بها لمدة 15 يومًا.
المطهرات المعوية التي يجب تناولها لمدة 15 يومًا أيضًا.
تجنب الأطعمة المقلية والمسبكة والأطعمة الدسمة.
الابتعاد عن الحلويات لأن الجرثومة تتغذى عليها.
عدم تناول منتجات الألبان لأنها قد تزيد من الأعراض.
تجنب الأطعمة الحارة الغنية بالبهارات.
الابتعاد عن المشروبات المحتوية على كافيين والمشروبات الغازية.
تجنب الأطعمة المحفوظة واللحوم المصنعة.

 

 أعراض جرثومة المعدة تشمل:
غثيان أو قيء
ألم أو حرقة في المعدة
فقدان الشهية
تجشؤ مستمر
إسهال أو إمساك في بعض الحالات

 

من المهم متابعة العلاج المناسب تحت إشراف طبي لضمان القضاء على الجرثومة بشكل فعال.


الكونسلتو

 
 
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