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هل الضغط 110/70 منخفض؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 08:21 ص

الوكيل الإخباري-   يعتقد معظم الأشخاص أن المعدل المثالي لضغط الدم هو 80/120، وهذا ما نفاه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

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وقال موافي ، إن 80/120 هو المعدل الطبيعي لضغط الدم وليس المستوى المثالي.


وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن بعض الأشخاص يظنون أنهم يعانون من انخفاض ضغط الدم عندما تبلغ قياسات ضغطهم 70/110، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح.


وأوضح أن 70/110 هو المعدل المثالي لضغط الدم، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بهذا القياس أقل عرضة للإصابة بالأمراض.


وأكد موافي أن ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية الشائعة حول العالم، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة به بين المصريين تبلغ حوالي 30%.


وشدد على ضرورة قياس ضغط الدم مرة كل 30 يومًا، لأن ارتفاع الضغط تكمن خطورته في عدم ظهور أعراض تكشف عنه، مشيرًا إلى أن ثلث المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه.

 

الكونسلتو

 
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