هل الفطر أفضل مصدر للبروتين النباتي؟

الوكيل الإخباري- رغم شيوع اعتبار الفطر مصدرًا مميزًا للبروتين النباتي، تؤكد أخصائية تغذية أن تصنيفه كـ"الأفضل" يعتمد على كمية البروتين وجودته، وليس فقط على احتوائه على الأحماض الأمينية.

وتوضح أن البروتين الكامل هو الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم لبناء الأنسجة، ودعم المناعة، والحفاظ على العضلات.

وفي حين تُعدّ البروتينات الحيوانية كاملة بطبيعتها، فإن معظم المصادر النباتية تفتقر إلى هذا التوازن، ما يستدعي التنويع الغذائي.



ويتميز الفطر بكونه يحتوي نظريًا على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعله ضمن مصادر البروتين النباتي الجيدة. إلا أن المشكلة تكمن في الكمية، إذ يوفر الكوب الواحد من الفطر نحو 2 إلى 3 غرامات فقط من البروتين، وهي نسبة منخفضة مقارنة بمصادر أخرى مثل العدس أو التوفو.

وتشير الأخصائية إلى أن الاعتماد على الفطر كمصدر رئيسي للبروتين غير عملي، نظرًا للحاجة إلى استهلاك كميات كبيرة لتغطية الاحتياجات اليومية. كما أن وجود مادة "الكيتين" في جدران خلاياه قد يقلل من قدرة الجسم على هضم البروتين وامتصاصه بكفاءة.