هل القهوة المثلجة ترطبك أم تزيد عطشك؟

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة، تصبح القهوة المثلجة من المشروبات المفضلة خلال الصيف، لكن يتساءل كثيرون عما إذا كانت تسبب الجفاف أم تساعد على الترطيب.

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وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة المثلجة باعتدال لا يسبب الجفاف لدى الأشخاص الأصحاء، بل يمكن أن تساهم في تزويد الجسم بجزء من احتياجاته اليومية من السوائل، لأن معظم مكوناتها ماء. ومع ذلك، يبقى الماء الخيار الأفضل للحفاظ على الترطيب.



ويؤثر الكافيين بشكل أكبر عند الإفراط في تناول القهوة أو الاعتماد عليها بدل الماء، كما أن الإضافات مثل السكر والكريمة قد تزيد السعرات الحرارية وتقلل من فوائدها الصحية.