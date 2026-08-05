هل القهوة المثلجة ترطبك أم تزيد عطشك؟

وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة المثلجة باعتدال لا يسبب الجفاف لدى الأشخاص الأصحاء، بل يمكن أن تساهم في تزويد الجسم بجزء من احتياجاته اليومية من السوائل، لأن معظم مكوناتها ماء. ومع ذلك، يبقى الماء الخيار الأفضل للحفاظ على الترطيب.
ويؤثر الكافيين بشكل أكبر عند الإفراط في تناول القهوة أو الاعتماد عليها بدل الماء، كما أن الإضافات مثل السكر والكريمة قد تزيد السعرات الحرارية وتقلل من فوائدها الصحية.
وينصح خبراء التغذية باختيار القهوة السوداء أو قليلة الإضافات، وتقليل السكر، وإضافة كميات بسيطة من الحليب للحصول على مشروب صيفي أكثر توازناً.
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