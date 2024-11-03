هل القولون يسبب الصداع؟

الوكيل الإخباري- تهبج القولون هو اضطراب يؤثر على الأمعاء الغليظة، وله أعراض مزعجة، مثل الإمساك والإسهال، أو نزول البراز مصاحب للمخاط، عطفًا على الانتفاخ وتراكم الغازات، والشعور بعدم الراحة.



حقيقة تسبب القولون في الصداع

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في هذا الصدد، قال الدكتور أشرف غريب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنية، إن تهيج القولون يسفر عنه الصداع، إذا كان تهيج القولون عصبي، ومصاحب للشعور بالقلق والتوتر.



وأضاف استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنة، أن القولون في الغالب لا يسبب الصداع لكل الحالات، لافتًا إلى أن أبرز أعراضه، هي:



1- الإمساك الشديد.



2- الإسهال الشديد.



3- الإسهال والإمساك معًا.



4- الانتفاخ.



5- تراكم الغازات.



6- عسر الهضم.