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هل القولون يسبب الصداع؟

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 03-11-2024 02:01 ص

الوكيل الإخباري-   تهبج القولون هو اضطراب يؤثر على الأمعاء الغليظة، وله أعراض مزعجة، مثل الإمساك والإسهال، أو نزول البراز مصاحب للمخاط، عطفًا على الانتفاخ وتراكم الغازات، والشعور بعدم الراحة.

حقيقة تسبب القولون في الصداع

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في هذا الصدد، قال الدكتور أشرف غريب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنية، إن تهيج القولون يسفر عنه الصداع، إذا كان تهيج القولون عصبي، ومصاحب للشعور بالقلق والتوتر.

وأضاف استشاري أمراض الجهاز الهضمي والباطنة، أن القولون في الغالب لا يسبب الصداع لكل الحالات، لافتًا إلى أن أبرز أعراضه، هي:

1- الإمساك الشديد.

2- الإسهال الشديد.

3- الإسهال والإمساك معًا.

4- الانتفاخ.

5- تراكم الغازات.

6- عسر الهضم.

 

 علاج القولون
أوضح غريب، أنه لا يوجد علاج نهائي لمرض القولون، ولكن يمكن تخفيف حدة أعراضه من خلال اعتماد نظام غذائي صحي، والاعتماد على الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية التي تحسن من حركة المعدة والأمعاء، والابتعاد عن الأطعمة التي تهيج القولون، مثل المقليات أو الأطعمة سريعة التحضير واللحوم المصنعة والبقوليات.

 
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