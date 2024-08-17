هل المانجو تزيد حدة السعال؟

يوضح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول المانجو قد يعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بحساسية المانجو، والتي تسبب بعض الأعراض المزعجة، ومن بينها السعال الشديد.
وأضاف ناجي، أن تناول قشور المانجو على وجه التحديد قد يكون ضارًا بشكل أكبر ويسبب أضرارًا صحية، ومن بينها السعال الشديد، مؤكدا أنها تحتوي على نسبة عالية من اليوروشيول، وهي مادة كيميائية، تصيب بعض الأشخاص بالحساسية، خاصةً الذين يعانون من حساسية المانجو.
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