 
السبت 2024-08-17 03:29 م
 


هل المانجو تزيد حدة السعال؟

م
تعبيرية




 

السبت، 17-08-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري-   يعتبر المانجو من الفواكه الصيفية المفيدة لصحة الجسم، ويفضل الكثير من الأشخاص تناوله نظرا لمذاقها اللذيذ، وعناصرها الغذائية المفيدة للجسم، إلا أنه يتردد أنها قد تزيد من حدة السعال، فما حقيقة ذلك؟

 

هل المانجو تزيد حدة السعال؟
يوضح الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن الإفراط في تناول المانجو قد يعرض بعض الأشخاص إلى الإصابة بحساسية المانجو، والتي تسبب بعض الأعراض المزعجة، ومن بينها السعال الشديد.
وأضاف ناجي، أن تناول قشور المانجو على وجه التحديد قد يكون ضارًا بشكل أكبر ويسبب أضرارًا صحية، ومن بينها السعال الشديد، مؤكدا أنها تحتوي على نسبة عالية من اليوروشيول، وهي مادة كيميائية، تصيب بعض الأشخاص بالحساسية، خاصةً الذين يعانون من حساسية المانجو.

 

الكونسلتو 

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