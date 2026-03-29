الأحد 2026-03-29 12:16 م

هل المثلجات السبب الخفي وراء زيادة الوزن؟

هل المثلجات السبب الخفي وراء زيادة الوزن؟
تعبيرية
 
الأحد، 29-03-2026 10:20 ص
الوكيل الإخباري-   تُعدّ المثلجات من أكثر الحلويات انتشاراً، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أن تأثيرها على الوزن يعتمد أساساً على الكمية وطريقة الاستهلاك.اضافة اعلان


فالمثلجات، وخصوصاً الآيس كريم، تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، ما يجعل الإفراط في تناولها عاملاً مباشراً في زيادة الوزن.

 
مع هذا، فإنّ الحصة الواحدة من المثلجات قد تصل إلى مئات السعرات، ما يعادل وجبة خفيفة أو حتى وجبة كاملة في بعض الأحيان، الأمر الذي يرفع احتمالية تراكم الدهون إذا لم يتم ضبط الكمية اليومية.


في المقابل، يشير اختصاصيو التغذية إلى أن المثلجات ليست محرّمة بالكامل، إذ يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن شرط تناولها باعتدال واختيار الأنواع الأقل دهوناً وسكراً، مع تجنب استهلاكها بشكل يومي.


وعليه، فإنّ المثلجات لا تُعدّ مضرة بحد ذاتها، لكن الإفراط فيها يحوّلها إلى عامل رئيسي لزيادة الوزن، فيما يبقى الاعتدال والتحكم بالسعرات المفتاح الأساسي للاستمتاع بها دون أضرار.
 
 


gnews

تعبيرية

و

الأكثر مشاهدة