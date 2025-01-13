الوكيل الإخباري- هل المشروبات الغازية مسرطنة؟ وهل البطاطا المقلية مسرطنة؟ وهل تناول البرغر مسرطن؟ وما أثر "البرغر على الريق"؟ وما هي الطريقة الصحية لتحضير البطاطا في المنزل؟ وما التوصيات عند تحضير البرغر؟

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أضرار المشروبات الغازية

قالت استشارية طب العائلة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر الدكتورة ابتسام الجلاهمة.

إن إحصائية بريطانية وجدت أنه من بين كل عشر إصابات بالسرطان، أربعة كان يمكن تفاديها عبر تعديل النمط الغذائي، مؤكدة أن النظام الغذائي الصحي يتطلب من الشخص تناول خمس حصص يوميًا على الأقل من الخضار والفواكه، والحصة الواحدة تعادل ثمرة واحدة من الفاكهة مثل الموز أو التفاح، أو حبتين من الثمار الصغيرة مثل المشمش وغيرها.



وتابعت بابرز النقاط التي يجب معرفتها بهذا الموضوع :



هناك علاقة بين المشروبات الغازية المحلاة بالسكر والسرطان، لأنها تعتبر غذاء معالجًا.



بالنسبة للمشروبات الغازية المحلاة بمحاليل اصطناعية، هناك جدال بشأنها وبشأن علاقتها بالسرطان، ولكن الدكتورة أشارت إلى أن هذه المشروبات وإنْ خلت من السكر، فإنها تحتوي على الصودا ومواد حافظة.



هناك علاقة مؤكدة بين الوجبات السريعة (fast foods) والإصابة بالسرطان.



البطاطا المسبقة القلي -التي تباع في المتاجر وتكون مقلية نصف قلية ومجمدة- هي بطاطا معالجة وتمت إضافة مواد لها ولها علاقة بالسرطان.



البطاطا المنزلية المقلية في البيت ليست معالجة ولكنها غنية بالسعرات الحرارية نتيجة قليها في الزيت.

لتقليل محتوى البطاطا من الدهون، ينصح بتقطيعها ثم إضافة قليل من الزيت لها ووضعها في الفرن، وذلك بدلاً من قليها في الزيت.



شطائر البرغر -سواء المباعة في المطاعم جاهزة أو المباعة مجمدة في المتاجر- تعتبر مسرطنة لأنها محضرة من لحم معالج، وجاء هذا التصريح من الدكتورة ردًا على تعليق تحدث عن تناول "البرغر على الريق".



لتحضير برغر أفضل صحيًا، نصحت الدكتورة بتحضير البرغر في البيت من لحم طازج، مع ضرورة إزالة الشحم من اللحم قبل فرمه، وبهذا نقلل من نسبة الدهون في لحم البرغر.



هناك علاقة بين الشواء على الفحم والسرطان.

أي طعام محروق مسرطن، مثل الخبز الذي تم تحميصه أكثر من اللازم فاحترق.



التوصيات البريطانية الصحية توصي بأن لا يتجاوز مأخوذ الشخص يوميًا من اللحوم الحمراء 70 غرامًا.



جميع الخضار والفواكه الملونة بها مواد تساعد في الوقاية من السرطان.



البرتقال يحتوي على فيتامين "سي" وهو مضاد للأكسدة، وبالتالي فإن البرتقال له دور في الوقاية من بعض أنواع السرطان.



تناول اللحوم المعالجة يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.



نقصد باللحوم المعالجة التي تمت معالجتها عبر إضافة مواد مثل الملح أو السكر أو المواد الحافظة أو النيترات أو الدهون، أو التي تعرضت للتدخين (اللحوم المدخنة)، وذلك بغرض تحسين طعمها وزيادة فترة صلاحيتها.



الخضار والفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من المبيدات الحشرية قد ترتبط بالسرطان، ليس بسبب الخضار نفسها بل بسبب المبيدات الحشرية هذه.



السبانخ تحتوي على مادة "Carotenoid" التي تقي من سرطان الجهاز الهضمي.



يجب محاولة التركيز على الكربوهيدرات المصنعة من الحبوب الكاملة مثل الخبز الأسمر والأرز البني، لأنها تحتوي على الألياف الغذائية.



بعض المواد الحافظة الموجودة في الأغذية المعلبة قد تزيد مخاطر السرطان.



المعلبات تحتوي على مادة بلاستيكية تبطن بها، وتحتوي مادة تسمى "بيسفينول"، وهناك خلاف بشأن علاقتها بالسرطان.



الثوم يحتوي على مادة "السلفر" التي وجدوا أنها تقتل الخلايا السرطانية، كما تقتل بكتيريا الملوية البوابية (Helicobacter pylori) التي تلعب دورًا في سرطان المعدة.



الوزن الزائد له علاقة بسرطان الثدي وسرطان الرحم.



لا توجد دراسة -وفقا للدكتورة- تربط بين الغلوتين والسرطان.



هناك علاقة بين السرطان والوراثة، إذ هناك جينات تلعب دورًا في السرطان وتكون موجودة في بعض العائلات.



لا توجد علاقة بين حفظ الطعام عبر التثليج (الفريزر) والسرطان.



الفواكه والخضار الحمراء تحتوي على مادة اللايكوبين التي تحارب السرطان، وموجودة في الطماطم والفراولة والتوت مثلًا.



تسخين الطعام في المايكروويف وهو في أوعية بلاستيكية يحمل مخاطر صحية.



لا توجد حتى الآن دراسة تربط بين المايكروويف والسرطان، لكن الدكتورة نصحت بتسخين الطعام بالطريقة التقليدية.



إذا أراد الشخص التسخين في المايكروويف فيفضل استخدام الأوعية الزجاجية.



أي نوع من اللحوم، حتى اللحم الأبيض كالدواجن والسمك، إذا تمت معالجتها تصبح مسرطنة.

الأغذية العضوية لا تحتوي على أسمدة كيميائية أو مبيدات حشرية، وهذا يجعل لها أفضلية على الأغذية الأخرى.



لا توجد علاقة بين تسخين الماء في السخان الكهربائي والسرطان.



الملفوف والقرنبيط والبروكولي لها دور في الوقاية من بعض أنواع السرطان.



الطماطم لها علاقة بالوقاية من سرطان الرئة والثدي والرحم والبروستات، وهذا ينطبق عند أكلها طازجة أو مطبوخة أو كصوص الطماطم.



الجزر يحتوي على البيتاكاروتين ويساعد في الوقاية من سرطان المريء والفم وعنق الرحم.



لا توجد علاقة مباشرة بين الأكل الليلي والسرطان، ولكن قد تكون هناك علاقة مع السمنة.



والدكتورة ابتسام الجلاهمة استشارية طب العائلة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر، وتحمل البورد الأيرلندي لطب الأسرة والمجتمع، والبورد العربي لطب الأسرة.