هل المكسرات يوميًا خيار صحي فعلاً؟

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الوكيل الإخباري- أفادت خبيرة التغذية و الدكتورة الروسية يكاتيرينا غوزمان أن تناول المكسرات يوميًا بكميات معتدلة (حفنة صغيرة) يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية والأمعاء، إضافة إلى دعم الصحة العامة وإطالة العمر. اضافة اعلان





وأوضحت أن المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات وتعزيز الشعور بالشبع.



وأضافت أن الدراسات العلمية تربط تناول نحو 28 غرامًا يوميًا من المكسرات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20–30%، إضافة إلى تقليل معدل الوفيات بشكل عام، مؤكدة أنه لا يوجد نوع واحد أفضل من الآخر، وأن تناولها باعتدال لا يؤدي غالبًا إلى زيادة الوزن.





