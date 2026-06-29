هل المكسرات يوميًا خيار صحي فعلاً؟

وأوضحت أن المكسرات غنية بالدهون غير المشبعة والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يساعد على خفض الكوليسترول الضار وتقليل الالتهابات وتعزيز الشعور بالشبع.
وأضافت أن الدراسات العلمية تربط تناول نحو 28 غرامًا يوميًا من المكسرات بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20–30%، إضافة إلى تقليل معدل الوفيات بشكل عام، مؤكدة أنه لا يوجد نوع واحد أفضل من الآخر، وأن تناولها باعتدال لا يؤدي غالبًا إلى زيادة الوزن.
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