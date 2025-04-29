الثلاثاء 2025-04-29 03:56 م
 

هل الموز يقي من النقرس؟.. إليك فوائده الصحية

بللار
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري- يُعد الموز من الفواكه الصيفية الشائعة، ويتميز بفوائده الصحية العديدة، لاحتوائه على عناصر غذائية مهمة مثل البوتاسيوم والألياف.

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الموز والنقرس
أظهرت الدراسات أن ارتفاع حمض اليوريك في الدم هو السبب الرئيسي للإصابة بالنقرس. ويتميز الموز باحتوائه على نسبة منخفضة من البيورين، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمساعدة في تقليل حمض اليوريك في الجسم، وبالتالي تقليل خطر نوبات النقرس.


فوائد صحية أخرى للموز
تنظيم ضغط الدم: لاحتوائه على البوتاسيوم، يساهم في دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم.
تحسين الهضم: غني بالألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على الوقاية من الإمساك وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.
تحسين المزاج: يحتوي على التريبتوفان الذي يُحوَّل إلى السيروتونين، مما يعزز الشعور بالسعادة ويخفف أعراض الاكتئاب.
تعزيز صحة القلب: الألياف والبوتاسيوم في الموز يسهمان في تقليل الكوليسترول ودعم صحة القلب.

 

الكونسلتو 

 
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