هل تؤثر القهوة حقا على النوم؟

12:54 ص

الوكيل الإخباري- لطالما اختلف الناس حول تأثير القهوة المسائية على النوم. فبينما ينام البعض دون أي مشكلة بعد تناولها مباشرة، يعاني آخرون من الأرق والتقلب في الفراش حتى منتصف الليل. اضافة اعلان





لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن السؤال التقليدي: "هل القهوة تمنع النوم؟" قد يكون تبسيطاً مبالغاً فيه، إذ يبدو أن الأهم هو ما يحدث داخل الدماغ أثناء النوم، وليس فقط القدرة على النوم أو عدد ساعاته.



ويعتمد العلماء حالياً على تخطيط كهربية الدماغ (EEG) لدراسة تأثير الكافيين على النوم، وهي تقنية تسمح بتسجيل النشاط الكهربائي للدماغ، ومراقبة ليس فقط مدة النوم أو لحظات الاستيقاظ، بل أيضاً الجودة البيولوجية للنوم نفسه.



ووفقاً للبروفيسورة دوناتا كورباس من جامعة فروتسواف الطبية، فإن تخطيط كهربية الدماغ يتيح للعلماء رؤية كيف ينام الدماغ، وليس فقط ما إذا كان الشخص نائماً.



فالتقييم التقليدي يكتفي بقياس مدة النوم ومراحله، بينما يكشف التحليل الكمي باستخدام تخطيط كهربية الدماغ تغييرات أدق، مثل انخفاض نشاط الموجات البطيئة، وهي مؤشر مهم على عمق النوم وقدرته على إعادة بناء الجسم.



وتُعد الموجات البطيئة أحد المكونات الأساسية للنوم العميق، وهي المرحلة المسؤولة عن تجديد الجسد واستعادة الطاقة وضمان وظائف الدماغ السليمة.



وهنا يأتي دور الكافيين، الذي قد يسبب نوماً "سطحياً" حتى لو بدت مدة النوم طبيعية.



وتوضح الأبحاث المنشورة في مجلة Nutrients أن تأثيرات الكافيين لا تظهر دائماً على شكل قصر في مدة النوم أو صعوبة في الدخول فيه، بل غالباً ما تكون التغييرات مخفية وتتعلق بجودة الراحة الليلية.



فقد يقلل الكافيين من نشاط الموجات البطيئة ويغيّر نمط الدماغ ليقترب من حالة اليقظة، ما يعني أن الشخص قد يقضي ثماني ساعات في السرير ويستيقظ دون أن يتذكر استيقاظه خلال الليل، بينما يكون دماغه في الحقيقة لم يحصل على التجدد الكامل.



واللافت أن الشخص نفسه قد يشعر بأنه نام جيداً، في حين تُظهر التسجيلات العصبية عكس ذلك.



ويبرز هنا التباين الفردي الكبير الناتج عن الوراثة، ومعدل الأيض، والعمر، ومستويات التوتر، والتعب المزمن. فبالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون حتى القهوة التي تُشرب صباحاً مؤثرة على النوم، وليس فقط تلك التي تُتناول قبل ساعات المساء.



كما تلعب الكمية الإجمالية للكافيين خلال اليوم، ومدى قدرة الجسم على استقلابه قبل النوم، دوراً مهماً، خاصة لدى الأشخاص الذين يعملون في مجالات تتطلب جهداً ذهنياً كبيراً، والرياضيين، ومن يعتمدون على الكافيين بشكل منتظم لتحسين الأداء والتركيز.









