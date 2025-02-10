هل تريد التخلص من دهون البطن؟ اكتشف أفضل أنواع المشي لحرق السعرات!

الوكيل الإخباري- يعد المشي من أفضل الممارسات الصحية التي تساهم في التخلص من الدهون المستعصية في منطقة البطن ومحيط الخصر. وفقًا لتقرير نشر في موقع "هيلث شوتس"، أكدت دراسة في المجلة الدولية للسمنة والاضطرابات الأيضية أن المشي يساعد بشكل فعال في حرق الدهون، خاصة في منطقة البطن، كما أنه يساهم في تقليل هرمونات الكورتيزول، مما يعزز فقدان الوزن.

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أنواع رياضة المشي الفعالة:



المشي المتقطع

يعتمد هذا النوع على التناوب بين فترات المشي ذات الكثافة العالية والمتوسطة والمنخفضة. يساعد هذا الأسلوب في حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر وتنشيط عملية التمثيل الغذائي، مما يسهم في التخلص من دهون البطن.



المشي السريع

المشي بسرعة يزيد من معدل ضربات القلب ويسهم في حرق السعرات الحرارية. وفقًا لدراسة في المجلة الدولية للطب العام، يساهم المشي السريع في تعزيز عملية الأيض والتخلص من دهون البطن.



الركض

يمكن تحسين فعالية التمرين من خلال الركض مع حمل حقيبة أو أوزان، مما يزيد من شدة التمرين وحرق المزيد من السعرات الحرارية، ويحفز العضلات.



المشي السريع التقليدي

يتطلب المشي السريع جهدًا أكبر مما يعزز حرق السعرات الحرارية ويساعد على التخلص من الدهون بشكل فعال، خاصة في منطقة الخصر.



من خلال ممارسة هذه الأنواع من المشي بانتظام، يمكن تحقيق نتائج فعالة في خسارة الدهون الزائدة وتحقيق محيط خصر مثالي.