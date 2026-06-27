هل تساعد البطاطا على إنقاص الوزن؟

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسات حديثة أن البطاطا قد تكون جزءًا من نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، إذا جرى إعدادها بطرق صحية وتناولها بكميات معتدلة، بعيدًا عن القلي والإضافات الغنية بالدهون والسعرات الحرارية. اضافة اعلان





ويؤكد خبراء التغذية أن المشكلة لا تكمن في البطاطا نفسها، بل في طريقة تحضيرها، إذ تُقدم غالبًا مقلية أو مع الزبدة والجبن وغيرها من الإضافات التي ترفع قيمتها الحرارية.



وأوضحت اختصاصية التغذية آن تيل أن البطاطا لا تسبب زيادة الوزن بحد ذاتها، بل تعد غذاءً غنيًا بالعناصر الغذائية ويمنح الشعور بالشبع، مشيرة إلى أن حجم الحصة وطريقة الطهي هما العاملان الأساسيان.



وبحسب الدراسات، فإن البطاطا المسلوقة أو المشوية قد تساعد على فقدان الوزن لأنها:



غنية بالألياف والكربوهيدرات المعقدة.

تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.

تقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة.

تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم عند تناولها ضمن وجبة متوازنة.



كما تحتوي حبة بطاطا متوسطة الحجم مشوية بقشرها على نحو 160 سعرة حرارية، وهي مصدر جيد للبوتاسيوم، وفيتاميني C وB6، ما يدعم صحة القلب والمناعة ووظائف الأعصاب.



وينصح الخبراء للاستفادة من البطاطا باختيار السلق أو الشواء بدلًا من القلي، وتناولها مع البروتينات قليلة الدسم والخضراوات، مع تجنب الإضافات الدسمة، كما أن تبريدها بعد الطهي يزيد من محتواها من النشا المقاوم الذي يدعم صحة الأمعاء ويعزز الشعور بالشبع.





