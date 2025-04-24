هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان لدى الأطفال؟

الوكيل الإخباري- تزايدت التساؤلات بين أولياء الأمور حول مدى أمان أدوية الربو الشعبي للأطفال، وما إذا كان استخدامها المتكرر قد يؤدي إلى الإدمان أو الاعتماد الدوائي على المدى البعيد، وهو ما أثار حالة من القلق لدى الكثير من الأسر التي تتعامل مع المرض المزمن.

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وفي هذا السياق، حسم الدكتور وجدي عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، الجدل مؤكدًا أن أدوية الربو الشعبي لا تسبب الإدمان، وأنها آمنة تمامًا عند استخدامها تحت إشراف طبي ووفقًا للجرعات المقررة.



✅ الأدوية آمنة.. ولكن تحت إشراف الطبيب

وأوضح عبد المنعم أن الانتظام في تناول الأدوية بالطريقة الصحيحة، مع متابعة الأهل لحالة الطفل، يساهم بشكل كبير في السيطرة على أعراض الربو، ويقلل من الحاجة لزيارة الطوارئ أو الدخول إلى المستشفيات.



وأشار إلى أن الاستخدام العشوائي أو التوقف المفاجئ عن العلاج بدون استشارة الطبيب، قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض، مثل ضيق التنفس، والسعال، وصعوبة ممارسة النشاط البدني أو التغيب المتكرر عن المدرسة.



⚠️ العلاج العشوائي خطر.. والالتزام يصنع الفرق

وأكد عبد المنعم أن الهدف من العلاج هو تحسين جودة حياة الطفل، وجعله قادرًا على ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، دون الحاجة للقلق من الإدمان، موضحًا أن الاستمرار على العلاج بإشراف الطبيب هو الضمان الأفضل لفعالية وأمان الأدوية.



📌 نصيحة للأهالي:

لا تترددوا في استشارة الطبيب المختص بشأن أدوية الربو لأطفالكم، ولا توقفوا أو تغيروا الجرعة من تلقاء أنفسكم. العلاج المنتظم والصحيح هو مفتاح السيطرة على المرض دون أي مخاطر طويلة الأمد.