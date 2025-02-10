هل تعاني من الأرق؟ إليك أطعمة طبيعية تساعدك على الاسترخاء والنوم

الوكيل الإخباري- تحتوي بعض الأطعمة على مكونات طبيعية يمكن أن تساعد في تعزيز الاسترخاء والشعور بالنعاس. إليك 6 أطعمة قد تجعلك تشعر بالهدوء وتساعدك على النوم:

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الدجاج

يحتوي الدجاج على نسبة عالية من التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما يعزز الاسترخاء ويساعد على النوم.



الموز

الموز غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يساعدان على استرخاء العضلات، كما يحتوي الموز على التربتوفان الذي يعزز إفراز هرمونات النوم.



الحليب

يعد الحليب من المصادر الغنية بالتربتوفان والكالسيوم، وهما يساعدان على تحفيز إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.



الشوفان

يحتوي الشوفان على الكربوهيدرات التي تساعد في زيادة امتصاص التربتوفان في الدماغ، كما يحتوي على المغنيسيوم الذي يساهم في استرخاء العضلات.



الكرز

الكرز، خاصة الكرز الحامض، يحتوي على الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم. تناول الكرز يمكن أن يحسن نوعية النوم.



النعناع

للنعناع تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، مما يساعد في الاسترخاء وتهدئة العقل ويعزز الشعور بالنعاس.



إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم، قد يساعدك تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي قبل النوم.